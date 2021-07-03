مواسم استثنائية.. تركي آل شيخ يطالب الجميع بالإستعداد للقادم في السعودية

لقت دعوة تركي آل شيخ الأخيرة والتي نشرها عبر صفحته الرسمية إقبالاً وتفاعلاً كبيراً من الفنانين والمبدعين والمواطنين داخل بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية، ودعا البعض بالتوفيق لما يقدمة آل شيخ للترفيه داخل المملكة.

تركي آل شيخ يطالب جميع الفنانين بالإستعداد للقادم

وقال تركي آل شيخ في تغريدة له منذ ساعات قليلة مناشداً الفنانين والمبدعين العرب وقائلاً لهم استعدوا فهناك مواسم وصفها بالإستثنائية في الرياض وجميع مناطق المملكة العربية السعودية، وهذه المواسم عبارة عن حفلات غنائية وفرق موسيقية ومسرحيات في الرياض وغيرها.

وكتب آل شيخ ما نصه على حسابه بالفيس بوك

“سيكون هناك طلب كبير على المسرحيات والحفلات الغنائيه والفرق الموسيقية قريباً في الرياض … وفي الكثير من مناطق المملكة … المبدعين العرب انتم مقبلين على مواسم استثنائيه استعدوا”.

ويذكر أنه منذ أقل من أسبوع تقريباً كان هناك حفل غنائي كبير في جدة أحياه الفنان محمد حماقي، والذي قدم فيه الموهوبة السعودية الصغيلر زينة عماد للجمهور، وغنت معه ووعدها بدويتو ىسوياً قريباص، وللمزيد من خلال هذا الرابط.