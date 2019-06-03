موعد صلاة عيد الفطر 1440 في مناطق المملكة العربية السعودية

موعد صلاة عيد الفطر 1440 ، حيث أعلنت المحكمة العليا بشأن أول أيام عيد الفطر 2019 على أن يكون اليوم هو المتمم لشهر رمضان وغداً الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية، هذا وقد تعذر رؤية هلال شهر شوال 1440 هذا العام وعدم ثبوته، وجاء شهر رمضان 29 يوماً ليكون أول أيام عيد الفطر المبارك غداً بإذن الله تعالى في السعودية وكل عام وأنتم بخير أعاد الله عليكم أيام العيد بالخير واليمن والبركات.

في هذا الصدد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن أول أيام عيد الفطر 2019 يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو وغدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، لهذا هناك العديد من المسلمين الدعاء ختم رمضان، اليكم دعاء ختم القرآن مكتوب كاملا وأدعية الشيخ السديس عبر رابط دعاء ختم القرآن في رمضان 2019 – أدعية ختم القرآن الكريم كتابة وفيديو.

موعد صلاة عيد الفطر في مناطق السعودية

المدينة موعد صلاة الفجر الرياض الساعة 5.18 بتوقيت الرياض مكة المكرمة الساعة 5.57 بتوقيت مكة المدينة المنورة الساعة 5.46 بتوقيت المدينة جدة الساعة 6.00 الدمام الساعة 5.00 نجران الساعة 5.47 جازان الساعة 5.55 أبها الساعة 5.55 الباحة الساعة 5.53 تبوك الساعة 5.56 الجوف الساعة 5.38 القصيم الساعة 5.31 الحدود الشمالية الساعة 5.30 حائل الساعة 5.37

جدير بالذكر أن تقام صلاة عيد الفطر المبارك 1440 في ساحات بعض المدن الشاسعة منه مدينة الرياض بها عدة ساحات منها مطار الملك خالد ، وادي الدواسر والدوادمي، حيث يقام الصلاة في المواعيد المذكورة أعلى وكل عام وحضراتكم بألف خير.