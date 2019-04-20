هنا موعد نزول الرواتب بالمملكة السعودية 2019 .. ترقب راتب شهر شعبان 1440 – أبريل 2019

ينتظر موعد نزول الرواتب بالمملكة السعودية جميع موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية حيث تفصلنا أيام معدودة عن موعد صرف راتب شهر شعبان 1440 أبريل 2019 وخاصة بعد صدور أوامر ملكية بتحديد موعد نزول الرواتب بالمملكة السعودية من أجل إحياء النظام في كافة المؤسسات ومنع التشتت الذي يحدث في مختلف الهيئات وقت صرف الرواتب فضلاً عن حرصهم الدائم على الاقتصاد بالميزانية، ومواكبة التطور التكنولوجي في إطار الأنظمة الحديثة كما يحدث في جميع الدول المتقدمة، وقد قررت الحكومة السعودية بالتعاون مع مؤسسة النقد السعودي اعتماد صرف الرواتب وفق الأبراج الشمسية.

موعد نزول الرواتب بالمملكة السعودية 2019

أعلنت وزارة المالية أن موعد صرف الرواتب في اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي، والسبب في الاعتماد على السنة الشمسية، هو ملائمة التوقيت الشمسي مع السنة المالية والتى تبدأ في المملكة في شهر يناير من كل عام، وبالتالى يكون الأفضل للموظفين نظرًا لارتباطهم بالتوقيت الميلادي الشمسي.

جدول الرواتب السعودية 2019

نواصل عرض جدول مواعيد نزول الرواتب في المملكة السعودية 2019 على مدار شهور السنة، على النحو التالي:

اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي الأحد 23 شعبان 1440هـ 28 أبريل 2019 الاثنين 22 رمضان 1440هـ 27 مايو 2019 الخميس 24 شوال 1440هـ 27 يونيو 2019 الأحد 25 ذو القعدة 1440هـ 28 يوليو 2019 الثلاثاء 26 ذي الحجة 1440هـ 27 أغسطس 2019 الخميس 27 محرم 1441هـ 26 سبتمبر 2019 الأحد 28 صفر 1441هـ 27 أكتوبر 2019 الأربعاء 30 ربيع الأول 1441هـ 27 نوفمبر 2019 الخميس 29 ربيع الثاني 1441هـ 26 ديسمبر 2019

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وعلى الرغم من أن موعد نزول الرواتب بالمملكة السعودية 2019 محددًا يوم 27 من كل شهر ألا أنه دائمًا ما يبحث موظفي الهيئات الحكومية بالممكلة عن موعد الرواتب تحسبًا لوجود أي تغيير، حيث أنها قد يتم ترحيل يوم 27 إلى يوم قبله أو بعده إذا تزامن اليوم إجازة رسمية جمعة أوسبت أو إجازة أعياد ومناسبات.

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