نتائج قبول وزارة الدفاع | نتائج القبول والترشيح لطلاب الكليات العسكرية والطلبة الجامعيين

نتائج وزارة الدفاع لقبول طلاب الكليات العسكرية و الطلبة الجامعيين ، حيث أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية والجامعيين عن نتائج الترشيح المبدئية للطلاب المتقدمين على الكليات عن طريق موقع الرسمي لوزارة الدفاع، حيث أكدت على جميع المقبولين أن يلتزم الجميع بكافة التعليمات والإرشادات المحددة من خلال بيان موضح من لجنة القبول المركزي التي حددت بعض الضوابط على المترشح الإلتزام بها من أجل استكمال باقي الإجراءات للوصول إلى المفاضلة والترشيح النهائي.

أكدت وزارة الدفاع السعودية بعض التعليمات لـ الترشيح المبدئي لطلاب الكليات العسكرية والجامعيين لابد من الإلتزام بها لتحديد موعد الكشف الطبي الأولي والمقابلة الشخصية مع استكمال الأوراق والإدلاء بالمعلومات والبيانات المطلوبة لكي يتم الترشيح النهائي بإذن الله.

وفي هذا الصدد أيضاً أعلنت حرس الحدود عن نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية لديها التفاصيل عبر رابط نتائج القبول النهائي لوظائف حرس الحدود العسكرية عبر أبشر توظيف.

نتائج وزارة الدفاع لقبول طلاب الكليات العسكرية و الجامعيين

نتائج وزارة الدفاع لقبول طلاب الكليات العسكرية و الجامعيين من خلال رابط موقع وزارة الدفاع السعودية ، أما عن التعليمات المحددة فهي على النحو التالي:-

أولاً / التعليمات الخاصة بـ نتائج الترشيح الأولي لطلبة الكليات العسكرية

تعبئة الاستبيان الطبي.

تحميل استمارة الالتحاق المبدئي مع طباعتها بالإضافة إلى استكمال جميع البيانات المطلوبة.

إحضار بطاقة الهوية الوطنية.

حجز موعد الكشف الطبي الأولي وتحديد المقابلة الشخصية.

الإلتزام بالزي الرياضي بدون شعارات وارتداء حذاء مفتوح بدون شراب.

لن يسمح بدخول أي متعلقات شخصية منها الجوال.

أما بالنسبة لألوان الزي في الكليات فهو على النحو التالي:-

كلية الملك عبدالعزيز الحربية بنطلون أي لون وقميص باللون الأخضر.

ب- كلية الملك فيصل الجوية بنطلون أي لون وقميص باللون الأزرق.

ج- كلية الملك فهد البحرية بنطلون أي لون وقميص باللون الأبيض.

د- كلية الملك فهد البحرية بنطلون أي لون وقميص باللون الاسود.

ثانياً/ التعليمات الخاصة بنتائج قبول الطلبة الجامعيين

تعبئة الاستبيان الطبي.

تحميل استمارة الالتحاق المبدئي مع طباعتها بالإضافة إلى استكمال جميع البيانات المطلوبة.

إحضار بطاقة الهوية الوطنية.

إحضار بطاقة المراجعة وطباعتها.

حجز موعد الكشف الطبي الأولي وتحديد المقابلة الشخصية.

الإلتزام بالزي الرياضي بدون شعارات وارتداء حذاء مفتوح بدون شراب.

ارتداء قميص باللون الأخضر + بنطون أي لون.

لن يسمح بدخول المتعلقات الشخصية والهواتف الجوالة.

عنوان مكتب التسجيل لطلاب الكليات العسكرية والطلبة الجامعيين:- طريق الملك عبدالعزيز بتجاه الجنوب في مبنى قيادة القوات البرية سابقا (الخلية) أمام سكن ضباط القوات المسلحة أمام فندق بريرا.