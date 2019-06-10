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نتائج وزارة الدفاع 1440 لجميع المتقدمين للكليات العسكرية برقم الهوية على موقع بوابة القبول الموحد الإلكتروني

كتب عبد الله جمعةفي آخر تحديث
نتائج وزارة الدفاع 1440 لجميع المتقدمين للكليات العسكرية برقم الهوية على موقع بوابة القبول الموحد الإلكتروني
نتائج وزارة الدفاع 1440

أعلنت نتائج وزارة الدفاع 1440 لجميع المتقدمين للكليات العسكرية برقم الهوية على موقع بوابة القبول الموحد الإلكتروني سواء للجامعيين أو الطلاب،  كما حُددت القواعد والتعليمات التى يجب توافرها في المرشحين مبدئيًا للقبول في وزارة الدفاع، والإلتزام بها  من أجل استكمال إجراءات الترشيح وخوض الاختبارات  التى تحدد أفضيلة القبول.

ونستعرض معكم ما أفادت به وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية حول شروط القبول  في الكليات العسكرية والأوراق المطلوبة للتقديم والتعليمات المحددة للمقبولين مبدئيًا في نتائج وزارة الدفاع 1440 حتى يتمكنون من استكمال الإجراءات  والحصول على استمارة الالتحاق المبدئي والاستبيان الطبي.

نتائج وزارة الدفاع 1440
نتائج وزارة الدفاع 1440

نتائج وزارة الدفاع 1440

ظهرت نتائج وزارة الدفاع 1440 على موقع بوابة القبول الموحد الإلكترونية  برقم الهوية فهو الموقع الرسمى التابع  لوزارة الدفاع السعودية  وتم رفع  أسماء المرشحين الأولية لوزارة الدفاع عليه.

 الإجراءات المطلوبة للمقبولين في نتائج وزارة الدفاع  1440 للطلاب

على  الطلاب المقبولين في نتائج وزارة الدفاع 1440  بشكل مبدائي إتباع النقاط التالية:

  • ملئ الاستبيان الطبي المخصص للترشيح المبدئي.
  • إضافة بيانات استمارة الالتحاق المبدئي وثم طباعتها وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
  • حجز موعد إجراء الكشف الطبي ومن ثم حدد موعد المقابلة الشخصية.
  • بطاقة الهوية الوطنية.
  • الإلتزام بالزي الرياضي بدون أى شعارات مع ارتداء حذاء مناسب يكون مفتوح وعدم ارتداء جوارب.

الإجراءات المطلوبة للمقبولين في نتائج وزارة الدفاع  1440 للجامعيين

أعلنت وزارة الدفاع عن  الإجراءات المطلوبة للمقبولين في نتائج بوابة القبول الموحد الإلكترونية من الجامعيين  على النحو الآتي:

  1. ملئ استمارة الاستبيان الطبي .
  2. تحميل وإضافة بيانات استمارة الالتحاق المبدئي ثم طباعة تلك الاستمارة.
  3. احجز موعد المقابلة الشخصية.
  4. احجز موعد الكشف الطبي.
  5. لابد من طباعة وإحضار بطاقة المراجعة.
  6. لابد من الإلتزام بارتداء الزي الرياضي وعدم وجود  أي شعارات عليه ، البنطلون من أي لون والقميص باللون الأخضر.
  7. الحضور بحذاء مناسب مفتوح وبدون جوارب.
  8. أحضر بطاقة الهوية الوطنية.

والجدير بالذكر أن يحظر  الدخول بأي  متعلقات شخصية أو هواتف محمولة.

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عن الكاتب

عبد الله جمعة

معد بقناة المجد الإخبارية، مواليد 1993، باحث في مرحلة الماجستير تخصص علاقات عامة، حاصل علي بكالوريوس إعلام من جامعة الأزهر، من هواياتي المفضة القراءة والإلقاء وبالطبع الكتابة.

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