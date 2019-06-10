أعلنت نتائج وزارة الدفاع 1440 لجميع المتقدمين للكليات العسكرية برقم الهوية على موقع بوابة القبول الموحد الإلكتروني سواء للجامعيين أو الطلاب، كما حُددت القواعد والتعليمات التى يجب توافرها في المرشحين مبدئيًا للقبول في وزارة الدفاع، والإلتزام بها من أجل استكمال إجراءات الترشيح وخوض الاختبارات التى تحدد أفضيلة القبول.

ونستعرض معكم ما أفادت به وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية حول شروط القبول في الكليات العسكرية والأوراق المطلوبة للتقديم والتعليمات المحددة للمقبولين مبدئيًا في نتائج وزارة الدفاع 1440 حتى يتمكنون من استكمال الإجراءات والحصول على استمارة الالتحاق المبدئي والاستبيان الطبي.

نتائج وزارة الدفاع 1440

ظهرت نتائج وزارة الدفاع 1440 على موقع بوابة القبول الموحد الإلكترونية برقم الهوية فهو الموقع الرسمى التابع لوزارة الدفاع السعودية وتم رفع أسماء المرشحين الأولية لوزارة الدفاع عليه.

الإجراءات المطلوبة للمقبولين في نتائج وزارة الدفاع 1440 للطلاب

على الطلاب المقبولين في نتائج وزارة الدفاع 1440 بشكل مبدائي إتباع النقاط التالية:

ملئ الاستبيان الطبي المخصص للترشيح المبدئي.

إضافة بيانات استمارة الالتحاق المبدئي وثم طباعتها وإدخال كافة البيانات المطلوبة.

حجز موعد إجراء الكشف الطبي ومن ثم حدد موعد المقابلة الشخصية.

بطاقة الهوية الوطنية.

الإلتزام بالزي الرياضي بدون أى شعارات مع ارتداء حذاء مناسب يكون مفتوح وعدم ارتداء جوارب.

الإجراءات المطلوبة للمقبولين في نتائج وزارة الدفاع 1440 للجامعيين

أعلنت وزارة الدفاع عن الإجراءات المطلوبة للمقبولين في نتائج بوابة القبول الموحد الإلكترونية من الجامعيين على النحو الآتي:

ملئ استمارة الاستبيان الطبي . تحميل وإضافة بيانات استمارة الالتحاق المبدئي ثم طباعة تلك الاستمارة. احجز موعد المقابلة الشخصية. احجز موعد الكشف الطبي. لابد من طباعة وإحضار بطاقة المراجعة. لابد من الإلتزام بارتداء الزي الرياضي وعدم وجود أي شعارات عليه ، البنطلون من أي لون والقميص باللون الأخضر. الحضور بحذاء مناسب مفتوح وبدون جوارب. أحضر بطاقة الهوية الوطنية.

والجدير بالذكر أن يحظر الدخول بأي متعلقات شخصية أو هواتف محمولة.