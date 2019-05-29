نتيجة حركة النقل الداخلي 1440 للموظفات شاغلات الوظائف الإدارية

نتيجة حركة النقل الداخلي 1440، حيث تم اعتماد نتائج حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف الإدارية في محافظات جدة ورابغ وخليص، من قبل المدير العام للتعليم عبدالله الثقفي، وذلك ظهرت نتائج النقل الداخلي لجميع الموظفات المنقولات وذلك عبر نظام نور الذي أتاح الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي ونتائج الطلاب أيضاً، كما يتيح عدة خدمات استعلامية أخرى فضلاً عن تيسير تقديم الطلاب في المدارس عبر موقع نظام نور، فهو موقع تابع لوزارة التعليم يقدم الخدمات التعليمية بصورة مباشرة للمواطن.

نتائج حركة النقل الداخلي للوظائف الإدارية

قال مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم جدة محمد بن سعد الغامدي أن نسبة النقل بلغت 70% من عدد إجمالي الموظفات التي تم نقلهم 531 موظفة من عدد المتقدمات 761 موظفة، وأوضح أن جميع التعاملات تمت بطريقة إلكترونية لتحقيق أقصى سبل الراحل لضمان العدالة والشفافية في حركة توزيع الموظفات، علماً بأن بعد الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي 1440 يمكن تقديم الاعتراض على نتائج الحركة في خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة، وذلك من خلال نظام (كوادر) عن طريق حساب الموظفه المسجل عليه.

نتيجة حركة النقل الداخلي 1440

أعلنت وزارة التعليم عن نتائج حركة النقل الداخلي 1440 للإداريات وذلك من خلال موقع نظام نور، وعلى الراغبات في معرفة نتائج النقل الداخلي الدخول على رابط ⇐ نظام نور وتسجيل الدخول ثم الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي.