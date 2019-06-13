نظام جدارة يعلن اسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1440 عبر موقع وزارة التعليم السعودية

يتم الاعلان اليوم عن اسماء المرشحين لتولي الوظائف التعليمية 1440 التي سبق وأن أعلن عنها من قبل نظام جدارة حيث يتم الاعلان عن الاسماء عبر موقع وزارة التعليم الإلكتروني، حيث أعلنت الوزارة بأن الاسماء ستكون متاحة إلكترونيا عبر بوابتها لتكون متاحة لجميع المواطنين الاستعلام عنها، حيث كانت الوزارة قد أعلنت عن توفر 10456 وظيفة شاغرة بالمملكة وتلقي طلبات الالتحاق بها من المواطنين الذين يتوافر بهم الشروط والتأهيل الكافي بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.

جدارة – اسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1440

وكانت الوزارة قد بدأت في تلقي طلبات الالتحاق بالوظائف الشاغرة منذ يوم 17 رمضان واستمر التقدم حتى يوم 23 رمضان، حيث قال المتحدث بأسم الوزارة بأنهم قد حددوا عدد 4953 وظيفة للرجال وعدد 5503 للنساء، وذلك وفقا للاحتياجات التي تتطلبها كل وظيفة، بشرط توافر التأهيل المطلوب للالتحاق بتلك الوظائف حيث يقتصر التقدم عليها لحاملي درجة البكالوريوس واجتياز اختبارات كفايات العام والتخصص.

وأكد المتحدث بأسم الوزارة بأن يجب على المتقدمين أن يكونوا حاصلين على الدرجة العلمية المناسبة والمتفقة مع التخصص الذي سوف يلتحق به،حيث أكد على أن الوزارة ستقوم بفحص جميع الطلبات التي وصلت اليها لتستقر على من يستحقون تلك الوظائف وفقا للمستوى العلمي والخبرات التي لديهم لشغل الوظائف التعليمية.

بوابة وزارة التعليم الإلكترونية

ويمكن معرفة اسماء المرشحين للوظائف ومن تم قبولهم بعد ما يتم الاعلان عنهم خلال الساعات القليلة القادمة من خلال الدخول على بوابة وزارة التعليم الإلكترونية بعدما تم الاعلان من قبل مسؤولي الوزارة بأن الاسماء سيتم نشرها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لتكون متاحة لجميع المتقدمين ويمكنهم الاستعلام عنها برقم الهوية الخاص بهم وذلك لتسهيل عملية معرفة الاسماء المقبولة في تلك الوظائف.

ويقوم موقع نظام جدارة الإلكتروني دائما بالاعلان عن العديد من الوظائف الشاغرة عبر وزارة الخدمة المدنية السعودية وذلك لمساعدة المواطنين بالمملكة بالتقدم على الوظائف التي تناسبهم وتناسب مؤهلاتهم العلمية، كما اعلن القائمين على الوزارة بأنهم سوف يتواصلون مع من تم قبولهم في الوظائف عبر الهاتف الجوال وذلك لاعلامهم بالقبول وتحديد موعد المطابقة وكافة التفاصيل المتعلقة بالوظائف.