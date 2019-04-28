نظام نور 1440 برقم الهوية ورابط استعلام نتائج الطلاب Noor Results عبر موقع نور نقدمه لحضراتكم، ونقدم لكم متابعة مستمرة لآخر أخبار نتائج نور وخطوات استعلام درجات الطلاب برقم الهوية الوطنية للفصل الدراسي الثاني “نهاية العام الدراسي” 1439/1440، حيث إقترب موعد إعلان نتائج الطلاب عبر نظام نور 1440 برقم الهوية بشكل كبير جدًا، كما أقبل الكثير من أولياء الأمور على موقع نور لمعرفة نتائج الطلاب.

هذا ويأتي نظام نور 1440 برقم الهوية على رأس الأنظمة الإلكترونية التي توفرها المملكة العربية السعودية لتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمواطنات، وقد تم تخصيص نظام نور 1440 برقم الهوية لتقديم الخدمات التعليمية، والتي سنقوم بتوضيحها لحضراتكم من خلال هذا التقرير.

نظام نور 1440

نظام نور 1440 وإعلان نتائج طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية خلال اليومين القادمين ومتابعة مستمرة لأخبار النتائج وموعد إعلان درجات الطلاب سنقدمها لحضراتكم من خلال هذا التقرير، حيث إقترب موعد إعلان نتائج الطلاب عبر نظام نو 1440 برقم الهوية بشكل كبير، وبالتالي زادت أعداد أولياء الأمور المقبلين على البحث عن أخبار نتائج الطلاب، ويقوم موقع نظام نور 1440 بتقديم خدمة استعلام نتائج الطلاب بعدد من الطرق التي سنقوم بتوضيحها لحضراتكم خلال السطور القادمة.

نظام نور 1440 برقم الهوية

يقوم نظام نور 1440 بتقديم خدمة استعلام نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية لولي الأمر فقط وبدون الحاجة إلى تسجيل الدخول لولي الأمر، ويبحث الكثير من أولياء الأمور عن رابط استعلام نتائج نور Noor results برقم الهوية الوطنية فقط، وذلك بسبب فقدان كلمة المرور واسم المستخدم اللازم لتسجيل الدخول لأولياء الأمور، وسنقوم بإضافة رابط استعلام نتائج نور برقم الهوية الوطنية فقط فور توفره لدينا.

الجدول الزمني لعام 1439/1440

هذا وقد قام موقع نور للنتائج بنشر الجدول الزمني للعام الدراسي الجاري 1439/1440 لطلاب المملكة العربية السعودية، والذي يوضح مواعيد بداية الفصول الدراسية والإجازات الرسمية وكذلك مواعيد بداية جداول اختبارات الفصول الدراسية “الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني”، هذا بجانب مواعيد بداية الإجازات “إجازة منتصف العام وإجازة نهاية العام الدراسي”.

الحدث التاريخ الميلادي التاريخ الهجري بداية الفصل الدراسي الأول 2/9/2018 22/12/1439 إجازة اليوم الوطني 23/9/2018 13/1/1440 بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول 16/12/2018 9/4/1440 إجازة نصف العام 27/12/2018 20/4/1440 بداية الفصل الدراسي الثاني 6/1/2019 30/4/1440 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني 21/4/2019 16/8/1440 بداية إجازة آخر العام الدراسي 2/5/2019 27/8/1440

نتائج الطلاب 1440

يمكن لأولياء أمور الطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال الدخول على:

حيث يقوم موقع نور للنتائج بعرض نتائج طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في المملكة العربية السعودية، ويتيح الموقع إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية.

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