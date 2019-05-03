نقل كفالة زوج مقيم على زوجته المواطنة، وذلك من خلال المديرية العامة للجوازات التي خصصت موقع إلكتروني يساعد المواطنين في السعودية بشأن إجراءات الوافدين وكل ما يخص المقيمين بالمملكة، حيث بقدم خدمات إلكترونية منها إجراءات نقل كفالة زوج مقيم على زوجته المواطنة، وفيما يخص ذلك أعلنت الجوازات عن شروط تجديد الإقامة للوافدين والمقيمين ، وأتاحت الاستعلام عن رسوم المرافقين والتابعين وكيفية حاسبة رسوم التابعين والمرافقين..وغيرها من الخدمات.

تسعى الحكومة السعودية إلى الاستجابة لكافة الاستفسارات من المواطنين والرد عليها من قبل الجهة المختصة وردت على سؤال جاء من مواطن عبر صفحة الجوازات تويتر عن كيفية استرداد مبلغ المدفوعات الحكومية المتبقي؟: والإجابة من خلال رابط طريقة الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي برقم الهوية – أبشر وزارة الداخلية أما عن طرق استرداد المبالغ فمن خلال رابط طريقة استرداد مبلغ المدفوعات الحكومية من وزارة الداخلية والبنوك.

وفي هذا الصدد أعلنت الجوازات من شروط نقل كفالة زوج مقيم على زوجته المواطنة نموذج طلب نقل كفالة المقيم على زوجته وصورة إقامة الزوج بالإضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى التي تتضمن في الآتي:-

إجراءات نقل كفالة زوج مقيم على زوجته المواطنة

ملء نموذج الطلب.

خطاب نقل كفالة مقيم على زوجته المواطنة، “يٌعد من قبل الزوج”.

مطلوب 2 صورة شخصية حديثة ملونة مقاس 4*6.

صورة إقامة الزوج المقيم أو بطاقة الهوية للزوج السعودي.

يجب احضار عقد النكاح مع صورة واضحة منه، أما في حال صدور العقد خارج المملكة فيجب تصديقه من وزارة الخارجية السعودية.

تنازل من الكفيل السابق “مصدق”، وفي حال أب الزوجة هو التنازل فيكتفي بعقد النكاح.

صورة بطاقة هوية الزوجة وأصل جواز السفر والإقامة.

تسديد مبلغ 2000 ريال رسوم نقل كفالة مقيم على زوجته المواطنة، تسدد عبر نظام سداد.

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