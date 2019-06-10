ننشر نماذج بوكليت الثانوية العامة 2019 في مختلف المواد الدراسية العلمية والأدبية حيث يهتم الملايين من الطلاب بمطالعتها ليلة امتحان الثانوية العامة الخاص بكل مادة، وقد وفرت وزارة التربية والتعليم نماذج بوكليت الثانوية العامة 2019 عبر موقعها الرسمي حتى يتمكن الطلاب من الاستفادة منها قبل خوض الامتحانات بما يضمن سلامة العملية الامتحانية والهدوء بين الطلاب والتخلص من القلق والتوتر الذي يلاحق الطلاب في ماراثون الثانوية العامة كل عام.

وعمدت الوزارة على تطبيق نظام البوكليت الثانوية العامة منذ 2019 من أجل القضاء على الغش إلكترونياً وبين الطلاب لكى يأخذ كل طالب حقه كما يساعد هذا النظام على تسهيل عمليات التصحيح والمراجعة مما يعنى ظهور النتيجة في أسرع وقت.

نماذج بوكليت الثانوية العامة 2019

نرصد نماذج بوكليت الثانوية العامة 2019 في مختلف المواد الدراسية حيث يخوض الطلاب حاليًا امتحانات الثانوية العامة ويتابعون نماذج البوكيلت بعد انتهاء المذاكرة كنوع من المراجعة السريعة في ليلة الامتحان.

ويمكنكم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على النماذج التدريبية لامتحانات الثانوية العامة 2019

ويهدف نظام بوكليت الثانوية العامة إلى تدريب الطلاب على شكل الامتحان حيث يكون عبارة إرفاق ورقة الأسئلة مع ورقة الإجابة مما يمنع تسريب الامتحانات مثلما كان يحدث عبر صفحات الغش الإلكترونية في الأعوام السابقة، ولعل رأت الوزارة أن نظام البوكليت هو حل أمثل للقضاء على الغش والنهوض بالمنظومة التعليمية مثلما يحدث في الدول المتقدمة.

تحميل نماذج البوكليت

الجدير بالذكر أن بدأت امتحانات الثانوية العامة 2019 يوم السبت 8 يونيو من المحدد أن يوم الأربعاء 3 يونيو اخر أيام امتحانات الثانوية العامة مادة الرياضيات البحتة” الجبر والهندسة الفراغية”.

ومازالنا نتابع معكم كل ما يخص العملية الامتحانية حتى إعلان نتيجة الثانوي العامة 2019 في مصر، مثلما رصدنا نماذج بوكليت الثانوية العامة 2019 في مختلف المواد الدراسية العلمية والأدبية، ونعمل على تحديثها في حال طرح نماذج بوكليت جديدة، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق، وانتهاء الامتحانات بسلام.