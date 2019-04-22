وزارة العدل السعودية | طريقة التنازل عن طلب التنفيذ إلكترونياً

طريقة التنازل عن طلب التنفيذ إلكترونياً، حيث أتاحت وزارة العدل السعودية عبر موقعها الإلكتروني العديد من الخدمات التي تخدم المواطن وتسهل الإجراءات الحكومية ومن خلال الخدمات الإلكترونية وزارة العدل يمكن الاستعلام عن الشئون القضائية من حيث الاستعلام عن موعد قضية، الاستعلام عن طلب التنفيذ برقم الهوية أو برقم الطلب سواء من خلال البوابة أو عبر تنزيل تطبيق يسرنا الخاص بالوزارة، بالإضافة إلى عدة خدمات أخرى يمكنك الاستعلام عنها، أو يمكنك التواصل عبر رقم سنترال الوزارة 0114057777 ورقم مكتب تحقيق الرؤية 0112948475.

طريقة التنازل عن طلب التنفيذ إلكترونياً عبر وزارة العدل

تسعى وزارة العدل دائماً لتحقيق الاستقرار المني من اجل سلامة وأمان المواطنين والبلاد لهذا خصصت الموقع الرسمي لها لتوفير الخدمات الإلكترونية بطريقة سهلة توفر الكثير من الوقت والجهد يأتي هذا في إطار استكمال مسيرة المملكة نحو التطور الشامل ورؤية المملكة 2030 نحو الأفضل، ومن بين تلك الخدمات خدمة “انهاء طلب التنفيذ” والتي تفيد الشخص في حال أنه يرغب في التنازل عن طلب التنفيذ مباشرة وذلك في خطوات بسيطة على النحو التالي:-

أولاً عليك الدخول على موقع وزارة العدل.

اختار الخدمات الإلكترونية، ومنها خدمات أخرى.

سوف تظهر أمامك نافذة بها خدمات كثيرة عليك النزول قليلاً أسفل بين الخدمات.

سوف تجد خانة انهاء طلب التنفيذ اضغط عليها.

يوجد بها فيديو شرح الخدمة، فقط عليك النقر على الدخول على الخدمة من خلال تسجيل الدخول ثم تعبئة البيانات المطلوبة.

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