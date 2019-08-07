وظائف بنك الراجحي نساء – شروط وطريقة التقديم على وظائف مصرف الراجحي للنساء

وظائف بنك الراجحي نساء ، حيث أعلن مصرف الراجحي عن توفر وظائف إدارية وذلك للعمل في مدينة الباحة ومدينة أبها تحت مسمى وظيفي (مدير فرع)، كما أوضح البنك بعض المعايير والمهارات والشروط على جميع المتقدمات استيفائها والتقديم عبر بوابة التوظيف الإلكترونية الخاصة بكل مدينة كما هو موضح أسفل المقال، تعد تلك الوظائف ضمن فرص الأعمال المتاحة في المملكة ومن بينها الوظائف العسكرية شروط ورابط التسجيل في وظائف قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة عبر أبشر توظيف، وهناك من يسأل عن كيف اسجل في وظائف الراجحي فكله بخطوات بسيطة بطريقة إلكترونية.

شروط التقديم على وظائف بنك الراجحي للنساء

حدد بنك الراجحي شروط ومهارات يجب أن تكون مستوفاة في المتقدمات على الوظائف وهي على النحو التالي:-

يجب على المتقدمة أن تكون سعودية الجنسية.

حاصلة على البكالوريوس في تخصص ( المحاسبة- إدارة الأعمال- الاقتصاد).

يشترط خبرة لا تقل عن ستة سنوات في الأعمال المصرفية منها ثلاث سنوات كحد أدنى في المستوى الإداري.

المهارات المطلوبة للتقديم على وظائف بنك الراجحي نساء

القدرة على إتخاذ القرارات.

مهارات التواصل وحرفية حل المشاكل بحكمة وذكاء.

اللباقة في التعامل مع فن التفاوض مع العملاء.

الإدارة الكاملة وإدارة الوقت.

رابط التقديم على وظائف بنك الراجحي نساء 1440

صرح مصرف الراجحي عن وظائف إدارية شاغرة للنساء وعلى الراغبات في التسجيل لابد أولاً قراءة واستيفاء الشروط المذكورة أعلى ثم التقديم من خلال :-

رابط مصرف الراجحي لوظيفة مديرة فرع أبها.

رابط بنك الراجحي وظيفة مديرة فرع الباحة.

أما عن طريقة التقديم فهي من خلال الرابطين لكلاً من المحافظتين عبر الضغط على كلمة تقدم الآن الموجودة أسفل كل وظيفة.