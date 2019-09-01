وظائف حكومية شاغرة – شروط ورابط التقديم على وظائف جامعة حائل للرجال والنساء

تقديم وظائف جامعة حائل للرجال والنساء، أعلنت الجامعة عن توافر وظائف للسعوديين والسعوديات فقط عبر موقعها الإلكتروني للعمل في فروعها في عدة محافظات وهم (الحائط – الشنان – بقعاء – الغزالة – الشملي – موقق – سميراء)، وأشارت جامعة حائل أن الوظائف الحكومية الشاغرة تكون في عدة تخصصات ومطلوب عدد مختلف من الشهادات بدء من الكفاءة المتوسطة وحتى الدكتوراه، وعلى جميع الراغبين والراغبات في التقديم على وظائف جامعة حائل استيفاء الشروط الموضحة أسفل.

التخصصات المطلوبة كما هو موضح بالصورة التالية/

رابط وشروط التقديم على وظائف جامعة حائل للجنسين

التخصصات المتاحة كما هو مبين بالصورة، ويجب استيفاء الشروط المحددة من قبل الجامعة وهي على النحو التالي:-

يشترط الجنسية السعودية فقط.

يجب ألا يكون المتقدم أو المتقدمة موظف في إحدى القطاعات الحكومية من قبل.

حسن السير والسلوك والسمعة، وألا يكون قد فصل من إحدى الجامعات أو أي جهة.

تلك الوظائف غير متاحة التقديم عليها للعسكريين الذين هم على رأس عمل، إلا في حالة إحضار مستند الفصل قبل تاريخ الإعلان.

خبرة لا تقل عن 6 أشهر بـ مستند رسمي معتمد من الجهة التي تم اجتياز الدورات التدريبية بها.

يجب إرفاق المستندات المطلوبة ملفات بصيغة pdf.

في حالة حصول المؤهل من خارج السعودية يتم عمل معادلة وإرفاق الشهادة المعتمدة من وزارة التعليم.

المستندات المطلوبة في تقديم وظائف حائل للرجال والنساء