وظائف ساعد 1440 | وظائف شاغرة للجنسين في تعليم محايل عسير ..الشروط ورابط التقديم

وظائف ساعد 1440، التقديم على وظائف تعليم محايل عسير للجنسين، حيث أعلنت إدارة التعليم عن توافر عدد 28 وظيفة شاغرة للرجال والنساء على لائحة المستخدمين بالمرتبة (31) وعلى بند الأجور فئة( أ)، وذلك بداية من موعد 5-8-1440 ويستمر التقديم لمدة 10 أيام من تاريخه حتى أخر موعد يوم السبت الموافق 15-8-1440هـ، وعلى كل الراغبين في التقديم على وظائف تعليم محايل عسير يتم التقدم عبر برنامج وظائف ساعد 1440 وفقاً للشروط المحددة ولابد من استيفائها.

كما يمكنك التقديم على الوظائف العسكرية من خلال رابط الحرس الوطني التوظيف | وظائف شاغرة وزارة الحرس الوطني..الشروط ورابط التقديم

المسمى الوظيفي المطلوب:- مراسلين ومراسلات – حراس – سائقين.

شروط التقديم على وظائف تعليم محايل عسير للجنسين

اشترطت إدارة تعليم محايل عسير على كل المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المعلنة أن يكون / تكون مسجلاً في نظام ساعد الخدمة المدنية بالشروط التالية:-

بالنسبة لوظيفة حارس في مدارس البنات لا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً ولابد أن يكون محصناً.

وظيفة حارس في مدارس البنين لا يقل عمر المتقدم عن 25 عاماً.

لوظيفة سائق يجب ان يكون لدى المتقدم رخصة قيادة سارية.

أن تتوافر في المتقدم / المتقدمة حسن السمعة والسير والسلوك، وليس لهم أي سوابق أو صدر حكم عليهم في أي قضية من قبل.

اجتياز الفحص الطبي وخلو المتقدمين والمتقدمات من أي أمراض تكون سبب إعاقة العمل وسلامة الحواس.

يجب تحديد مقر الإقامة لدى نظام ساعد ويجب ان يكون مكان السكن في الموقع الجغرافي لتعليم محايل عسير.

رابط التقديم على وظائف تعليم محايل عسير عبر نظام ساعد

من خلال رابط نظام ساعد وزارة الخدمة المدنية الذي يعلن عن وظائف ساعد 1440 ومن خلاله التقديم على وظائف تعليم محايل عسير للجنسين بعد تسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة السر وتحديد نوع الجنس ذكر / أنثى وكتابة رمز التحقق ثم دخول، سوف تفتح أمامك صفحة بها تقديم الطلب على الوظائف المعلنة من وزارة التعليم بمحافظة محايل عسير.

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