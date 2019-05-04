هيئة الرقابة والتحقيق | وظائف شاغرة للرجال والنساء .. الشروط وطريقة التقديم

وظائف هيئة الرقابة والتحقيق، حيث أعلنت عن توافر وظائف شاغرة لديها للرجال والنساء في مجال الرقابة والتحقيق على المرتبة السادسة والثامنة، وعلى كل الراغبين من الجنسين في التقديم على وظائف هيئة الرقابة والتحقيق استيفاء الشروط المحددة واتباع نظم تقديم الطلب عبر الموقع وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 29 -8-1440 بالهجري (5 مايو 2019) ويستمر لمدة حتى يوم الخميس الموافق 4 -9-1440 و بالميلادي 9 مايو 2019.

في هذا الصدد تعد وظائف هيئة الرقابة والتحقيق ضمن الوظائف المتاحة في السعودية منها رابط التقديم على وظائف كلية الملك خالد العسكرية.

شروط التقديم على وظائف هيئة الرقابة والتحقيق

أوضحت هيئة الرقابة والتحقيق أن الوظائف المعلنة للجنسين من شروط شغلها في نظام الخدمة المدنية والتي هي على النحو التالي:-

وظائف بالمرتبة السادسة للرجال بالتخصصات:- (محقق نظامي مساعد – مساعد محقق مالي – مساعد مراقب إداري).

وظائف للنساء بالمرتبة السادسة ويتطلب تخصصات :- ( مساعد محقق إداري -مساعد مراقب إداري).

وظائف بالمرتبة الثامنة للنساء:- مراقب إداري ويتطلب الحصول على ماجيستير إدارة أعمال بتقدير لا يقل عن جيد جداً.

أما عن المؤهلات المطلوبة في وظائف المرتبة السادسة :- الحصول على بكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد جداً في التخصصات التالية: ( إدارة أعمال – القانون – المحاسبة -الأنظمة – الإدارة العامة – الحقوق – إدارة مالية).

صورة من المؤهل العلمي.

صورة من السجل الأكاديمي.

صورة بطاقة الهوية الوطنية.

طريقة ورابط التقديم على وظائف هيئة الرقابة والتحقيق للجنسين

بعد استيفاء الشروط والمؤهلات والتخصصات المطلوبة كما ذكرنا فوق، يمكن لكل الراغبين في الحصول على وظائف هيئة الرقابة والتحقيق التقديم عبر الموقع الإلكتروني هنا، علماً بأن فتح باب التقديم بداية من يوم الأحد 30 شعبان وحتى آخر موعد 4 رمضان.

في حال وجود استفسارات الاتصال على رقم (0114052333) تحويلة (121).