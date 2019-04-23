تسجيل كلية الملك خالد للجامعيين 1440 | رابط التقديم على وظائف كلية الملك خالد العسكرية

التقديم على وظائف كلية الملك خالد العسكرية، حيث أعلنت وزارة الحرس الوطني فتح باب القبول والتسجيل على وظائف كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين من خلال الموقع بطريقة إلكترونية، ضمن الوظائف المتاحة في المملكة بهدف توفير فرص العمل للسعوديين ورفع من سوق العمل واقتصاد البلاد، من ضمنها التقديم على وظائف مكافحة المخدرات وجامعة الأمير سطام التوظيف للجنسين، بالإضافة إلى التقديم على وظائف القوات البرية الملكية.

موعد ورابط التسجيل في وظائف كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين

أتاحت وزارة الحرس الوطني التقديم على وظائف كلية الملك خالد العسكرية بداية من يوم الأربعاء الموافق 26 شعبان 1440 وسوف يستمر التسجيل حتى يوم الأربعاء الموافق 3 رمضان 1440 بمشيئة الله، وأوضحت أن التسجيل يكون من خلال الموقع ⇐ هنا عن طريق تعبئة النماذج الموجودة في لجنة القبول والتسجيل.

أما عن إعلان نتائج القبول المبدئي سوف يكون عن طريق إرسال رسائل عبر الرقم الجوال أو البريد الإلكتروني.

شروط التقديم على وظائف الملك خالد العسكرية

يشترط على المتقدم الجنسية السعودية فقط، باستثناء من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

حسن السير والسلوك وألا يكون قد صدر في حقه حكم شرعي في أي جريمة كانت.

حصول الشخص على المؤهل الجامعي لا يقل التقدير العام عن (جيد)، ولا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من سنة.

لابد أن يكون الشخص خاض اختبارات القدرات للجامعيين في “قياس” على التخصصات النظرية فقط.

على المتقدم أن يكون قد أدى اختبارات اللغة الإنجليزية في كفايات STEP في قياس.

لا يزيد عمر المتقدم عن 27 سنة حسب بطاقة الهوية مع بدء العام الدراسي وذلك في جميع التخصصات عدا الأطباء لا يزيد أعمارهم عن 30 سنة.

طول المتقدم لا يقل عن 165 سم ولا يزيد عن 188 سم، والوزن ما بين 52 كجم و 95 كجم كحد أقصى للجامعيين.

لا يكون متزوج من أجنبية.

اجتياز المقابلة الشخصية والفحص الطبي والاختبارات الخاصة باللياقة البدنية .

ألا يكون المتقدم قد تعين في وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية سابقاً.

بالنسبة للحاصلين على الشهادات من جامعات أجنبية يجب عمل معادلة من وزارة التعليم السعودية.

التخصصات المطلوبة للتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية

التخصصات الصحية وتشمل:- طب عام – طب أسنان – صيدلة – أخصائي علاج تنفسي – أخصائي أشعة – أخصائي طب طوارئ – هندسة أجهزة طبية. الهندسية :- كهرباء- كهرباء مسار طاقة – إلكترونيات – ميكانيكا – مدنية – معمارية. الحاسب الآلي:- علوم الحاسب الآلي – هندسة الحاسب الآلي – نظم معلومات – أمن معلومات – هندسة برمجيات. الشرعية:- شريعة دعوة – أصول – دين. الإعلام:- علاقات عامة – إذاعة وتلفزيون – صحافة. قانون – أنظمة. ترجمة لغة إنجليزية – لغة فرنسية. أحياء رياضيات. السلامة الجوية – المراقبة – إدارة مجال جوي / مطارات.

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