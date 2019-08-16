“أسهل طريقة” الاستعلام عن صلاحية الاقامة : معرفة تاريخ انتهاء الإقامة السنوي “absher.sa”

الاستعلام عن صلاحية الاقامة الكتروناً سهل جداً بمتابعة هذه المقالة التي توضح الطريقة السهلة والصحيحة لمعرفة تاريخ انتهاء الإقامة السنوي، لمعرفة بيان وموعد انتهاء الاقامة، والجدير بالذكر أن الوزارات والهيئات الحكومية تسعى للتطوير من خدماتها الإلكترونية بالتزامن مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وعلى ذلك يمكنكم تسجيل اختبار قدرات قياس 1441 عبر الانترنت، والعديد من الخدمات الالكترونية الأخرى، ويمكنكم معرفة المزيد حول الإقامة المميزة التي تم الموافقة عليها في السعودية والتي تعطي صلاحيات أكبر للوافدين.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة

الطريقة الاسهل في الاستعلام عن صلاحية الاقامة هى الدخول على رابط موقع وزارة الداخلية السعودية والذي يحولك على صفحة استعلام أبشر الإلكترونية مباشرة لصفحة استعلام صلاحية الإقامة من الرابط التالي “absher.sa“وبالتالي سوف تظهر الواجهة الآتية والتي تسطيع من خلالها اجراء الاستعلامات المختلفة.

من خلال الواجهة التالية يتم إدخال البيانات التالية:

كتابة رقم الإقامة.

نوع التقويم.

تاريخ الميلاد

كتابة الرمز المرئي كما يظهر.

الضغط على التحقق من بياناتي.

وبالتالي سوف يتم الدخول على الإقامة من خلال موقع أبشر “وزارة الداخلية السعودية” الذي يعمل على خدمة المواطنين والمقيمين عبر الانترنت بكل سهولة، وهذه الطريقة الأسهل لإجراء استعلامات عن صلاحية الاقامة ومعرفة تاريخ انتهاء الاقامة.

كما يبحث الكثير من الوافدين والمقيمين في السعودية عن أفضل طرق الاستعلام عن صلاحية الاقامة بكل سهولة وهذا ما وضحناه لقرائنا.