موعد حساب المواطن… الدفعة 22 شهر محرم الجاري 1441 هجرياً

موعد حساب المواطن شهر محرم الكثيرين من المواطنين السعوديين يريدون معرفة ميعاد صرف الدفعات المالية شهر محرم الجاري 1441 هجريا. وفي خلال المقال الأتي عبر موقع كلمة الإخباري سوف نتناول معكم كيفية معرفة موعد حساب المواطن ونزول الدفعات المالية في الحساب الخاص بكم للسنة الحالية شهر سبتمبر 2019. أعلنت وزارة الضمان الاجتماعي عن نزول الدفعات المالية في حساب المستفيدين يوم 11 محرم الموافق 10 سبتمبر ميلادياً علي أن يتم صرف الدفعات المالية من يوم الثلاثاء القادم حتي نهاية الشهر الجاري ويمكنكم الاستعلام والحصول علي الإجابة علي جميع الاستفسارات الخاصة بكم.







موعد حساب المواطن شهر أغسطس الكثير من المواطنين السعوديين يرغبون في معرفة مواعيد صرف الدفعات المالية المقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وجاءت الإجابة في الرد علي سؤال شاب علي موقع التواصل الاجتماعي حساب المواطن توتير انه سوف يتم صرف الدفعات المالية الحالية الخاصة بحساب المواطن اليوم الثامن من شهر ذي الحجة الحالي من اجل توفير أموال لجميع الأسر الفقيرة وغيرها من اجل رفع كفاءه تلك الأسر وامددهم بالأموال التي تساعدهم علي شراء الملابس والطعام والمستلزمات الأساسية قبل عيد الأضحى المبارك.

موعد حساب المواطن







من اجل التأكد من صرف دفعات حساب المواطن يجب دخول حساب المواطن علي موقع حساب المواطن الرسمي. مراجعة و تصفح الحسابات البنكية. الاتصال علي رقم حساب المواطن 19912. الدخول وعمل حساب المواطن تحديث البيانات وإدراج التابعين. تقديم وإرفاق جميع المستندات التي تفيد عدم امتلاك سجلات تجارية أو مزارع خاصة.

برنامج حساب المواطن







تم معالجة ما يقارب من 47 ألف خطأ تقني بواسطة خدمة عملاء برنامج حساب المواطن، وتم استقبال ما يقارب من 8 الأف طلب من خلال برنامج صوتك مسموع، كما بلغ عدد الاستفسارات 275 ألف طلب واستفسار وجاء الرد علي جميع استفسارات المتقدمين من المواطنين السعوديين بنسبة 98% خلال النصف الأول من عام 2019 الحالي. كما اكد حساب المواطن علي انه حاليا يتم مراجعة جميع الطلبات المقدمة والمندرجة في قوائم الانتظار والمتأخرة وسوف يتم الإعلان عنها في حالة ثبات صحتها في الحصول علي الدعم الحالي من المملكة العربية السعودية.

حاسبة حساب المواطن







جميع المواطنين المشمولين بالدعم والمقدمين في حساب المواطن يمكنهم من خلال الدخول إلي الموقع الرسمي لحساب المواطن وعمل استعلام حساب المواطن برقم الهوية أو عن طريق حاسبة حساب المواطن. إدخال الراتب الشهري للمتقدم وللتابعين وعدد أفراد الأسرة سوف يقوم برنامج حاسبة المواطن بحساب الدعم المستحق للفرد المتقدم والمستفيد في خلال دقيقة واحدة. ويجب قبل التقديم في حساب المواطن أن يكون الزوج والزوجة سعوديين الجنسية وان لا يكونا خارج المملكة خلال ثلاث اشهر في الفترة الماضية من السنة الحالية أوالسنة السابقة وان يكون راتبهم اقل من الاستحقاق الوارد في شروط الحصول علي الدعم المالي.