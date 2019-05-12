استعلام حساب المواطن برقم الهوية، برنامج حساب المواطن اصبح واحد من انجح الخطط والبرامج لحماية المواطن السعودي داخل المملكة العربية السعودية. تم دفع دفعات حساب المواطن لأكثر من 12 مليون مواطن سعودي حتي الآن. وهناك الكثير والعديد الذين يرغبون في معرفة ميعاد صرف الدفعة الأخيرة أو الحالية. يقوم حساب المواطن بإيداع الدفعات المالية المقدمة من المملكة في العاشر من كل شهر ميلادي. يتم الإيداع في حسابتهم البنكية مباشرة. تم إيداع 2.5 مليار ريال سعودي في الدفعة الحالية حتي الآن من أجمالي المبالغ المدفوعة إلي المواطنين . ووصل إجمالي الدفعات إلي اكثر من 30 مليار ريال سعودي حاليا من بداية انطلاق حساب المواطن.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

استعلام حساب المواطن برقم الهوية، اكد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن ما يقارب 43% من الأسر السعودية قد حصلوا على الاستحقاق الكامل والدفعات المالية المقدمة من برنامج حساب المواطن، بمعدل ألف ريال سعودي لكل فرد كمتوسط للدعم النقدي من خلال برنامج حساب المواطن، حيث شمل الدعم حوالي 82% من الأسر السعودية والأفراد، وأشار أيضا إلى ضرورة مراجعة بيانات المتقدمين وتعديل البيانات الخاصة بهم وتنشيط حسابتهم، والتأكد من صحته تلك البيانات، وذلك حتى يتجنبوا توقف ورفض استحقاقهم للدعم في المستقبل.

رقم حساب المواطن

رقم حساب المواطن تم تخصيص رقم 19912. من اجل حل شكاوى المواطنين والتواصل معهم خلال شهر رمضان الحالي من الأحد إلي الخميس من العاشرة صباحا حتي الثالثة عصرا ومن الثامنة صباحا وحتي الواحدة صباحا. كما يمكنكم التواصل عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية وعمل الاستعلام اومن خلال الدخول إلي الحساب البنكي .