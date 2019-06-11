أجيري يعلن التشكيلة النهائية للمنتخب المصري المشاركة في كأس الأمم الإفريقية

قبل أيام من انطلاق العرس الكروي الإفريقي، يعلن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، التشكيلة النهائية للمنتخب المصري في أمم أفريقيا ، “كأس الأمم الإفريقية 2019 مصر“، والمقرر انطلاقها في الحادي والعشرين من يونيو الجاري، في أربع مدن مصرية وعلى ست ملاعب، وقد قلص أجيري القائمة من 25 لاعب إلى 23 لاعب بعد استبعاد لاعبي سموحة الحارس محمد أبو جبل والمدافع أحمد أبو الفتوح لافتقارهما للخبرة الإفريقية حسب مصادر في اتحاد الكرة.

التشكيلة النهائية للمنتخب المصري في أمم أفريقيا

أسماء لاعبي التشكيلة النهائية للمنتخب المصري

أوقعت القرعة لكاس أمم أفريقيا المنتخب المصري في المجموعة الأولى التي تضم أوغندا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي، ويسعى الفراعنة لاستعادة اللقب، ويستهل لقاءاته مع زيمبابوي في الحادي والعشرين يونيو الجاري على استاد القاهرة الدولي مفتتحًا البطولة

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وجاءت التشكيلة النهائية التي ستمثل المنتخب المصري في أمم أفريقيا على النحو التالي:

– حراسة المرمى : أحمد الشناوي (بيراميدز)، محمود عبد الرحيم “جنش” (الزمالك)، محمد الشناوي (الأهلي).

– خط الدفاع: أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، أحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي)، أحمد أيمن منصور وعمر جابر (بيراميدز)، أيمن أشرف (الأهلي)، علي أحمد “غزال ” (فيرنس البرتغالي)، محمود علاء ومحمود حمدي “الونش ” (الزمالك)، باهر المحمدي (الإسماعيلي).

– خط الوسط : وليد سليمان (الأهلي)، عبد الله السعيد ونبيل عماد “دونجا” (بيراميدز)، محمد النني (أرسنال الإنجليزي)، طارق حامد (الزمالك)، محمود حسن “تريزيجيه” (قاسم باشا التركي)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني).

– خط الهجوم: أحمد علي كامل (المقاولون العرب)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، مروان محسن (الأهلي)، أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني).