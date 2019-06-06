بدأ البحث من قبل مشجعي الكرة المستديرة الساحرة عن موعد مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 المقرر إقامتها في جمهورية مصر العربية، والتي تفصلنا عن انطلاق فعالياتها أيام قليلة، حيث تنطلق في الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019، ويتنافس فيها على اللقب ولأول مرة 24 منتخبًا يمثلون القارة السمراءـ، موزعين على 6 مجموعات بواقع 4 منتخبات لكل مجموعة، وفي هذا التقرير عبر موقع كلمة دوت أورج، نعرض فرق المجموعات الست، وموعد مباريات دور المجموعات للمسابقة القارية كأس الأمم الإفريقية 2019 مصر.

موعد مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 مصر

فريق مجموعات مسابقة كأس الأمم الإفريقية 2019

تتوزع المنتخبات المشاركة في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية نسخة 2019 والبالغ عددها 24 منتخبًا، على ست مجموعات وهي كالتالي:

المجموعة الأولى : مصر – الكونغو الديمقراطية – أوغندا – زيمبابوي.

المجموعة الثانية : نيجيريا – غينيا – مدغشقر – بوروندى.

المجموعة الثالثة : السنغال – الجزائر – تنزانيا – كينيا.

المجموعة الرابعة : المغرب – كوت ديفوار ( ساحل العاج ) – جنوب إفريقيا – ناميبيا.

المجموعة الخامسة : تونس – مالي – موريتانيا – أنجولا.

المجموعة السادسة : الكاميرون – غانا – بنين – غينيا بيساو.

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جدول موعد مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 مصر مرحلة المجموعات

فيما يلي نستعرض جدول بمواعيد مباريات مرحلة المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة الواقعة ما بين 21 يونيو ولغاية 19 يوليو 2019، وجميع المباريات بتوقيت مصر وهي كما يلي:

المباراة الأولى لكل فريق من المجموعات:

الفريقان المتواجهان تاريخ المباراة التوقيت مصر x زيمبابوي 21/6/2019 10:00 مساء الكونغو الديمقراطية x أوغندا 22/6/2019 4:30 مساء نيجيريا x بوروندي 22/6/2019 7:00 مساء غينيا x مدغشقر 22/6/2019 10:00 مساء المغرب x ناميبيا 23/6/2019 4:30 مساء السنغال x تنزانيا 23/6/2019 7:00 مساء الجزائر x كينيا 23/6/2019 10:00 مساء ساحل العاج x جنوب إفريقيا 24/6/2019 4:30 مساء تونس x أنغولا 24/6/2019 7:00 مساء مالي x موريتانيا 24/6/2019 10:00 مساء الكاميرون x غينيا بيساو 25/6/2019 7:00 مساء غانا x بنين 25/6/2019 10:00 مساء

المباراة الثانية لكل فريق من المجموعات:

الفريقان المتواجهان تاريخ المباراة التوقيت نيجيريا x غينيا 26/6/2019 4:30 مساء أوغندا x زيمبابوي 26/6/2019 7:00 مساء مصر x الكونغو الديمقراطية 26/6/2019 10:00 مساء مدغشقر x بوروندي 27/6/2019 4:30 مساء السنغال x الجزائر 27/6/2019 7:00 مساء كينيا x تنزانيا 27/6/2019 10:00 مساء تونس x مالي 28/6/2019 4:30 مساء المغرب x ساحل العاج 28/6/2019 7:00 مساء جنوب x إفريقيا ناميبيا 28/6/2019 10:00 مساء موريتانيا x أنغولا 29/6/2019 4:30 مساء الكاميرون x غانا 29/6/2019 7:00 مساء بنين غينيا x بيساو 29/6/2019 10:00 مساء

المباراة الثالثة لكل فريق من المجموعات:

الفريقان المتواجهان تاريخ المباراة التوقيت بوروندي x غينيا 30/6/2019 6:00 مساء مدغشقر x نيجيريا 30/6/2019 6:00 مساء أوغندا x مصر 30/6/2019 9:00 مساء زيمبابوي x الكونغو الديمقراطية 30/6/2019 9:00 مساء جنوب إفريقيا x المغرب 1/7/2019 6:00 مساء ناميبيا ساحل x العاج 1/7/2019 6:00 مساء تنزانيا x الجزائر 1/7/2019 9:00 مساء كينيا x السنغال 1/7/2019 9:00 مساء بنين x الكاميرون 2/7/2019 6:00 مساء غينيا بيساو x غانا 2/7/2019 6:00 مساء أنغولا x مالي 2/7/2019 9:00 مساء موريتانيا x تونس 2/7/2019 9:00 مساء

موعد مباريات باقي أدوار بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 مصر

يبدأ دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في الفترة ما بين 5 يوليو و8 يوليو 2019، وأما الدور الربع النهائي للبطولة فتقام مبارياته في يومي 10 و 11 يوليو 2019، في حين تقام مباريات الدور النصف النهائي يوم 14 يوليو 2019، ومباراة تحديد المركز الثالث في البطولة يوم 17 يوليو 2019، وتختتم البطولة بالمباراة النهائية يوم 19/7/2019 في تمام الساعة التاسعة مساء، وسوف نقوم بنشر موعد مباريات ما بعد مرحلة المجموعات بعد تحديد الفرق المتأهلة للأدوار اللاحقة.