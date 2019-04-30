أسباب وقف وتعليق مباريات “الدوري السوداني 2019” لأجل غير مسمى

ما هي أسباب تعليق مباريات الدوري السوداني 2019 وما هي حقيقة وقف الدوري في السودان وهل أحداث مباراة المريخ وهلال الأبيض تسببت في هذا، أسئلة كثيرة تشغل تفكير جماهير كرة القدم السودانية في كل مكان الآن، وبالفعل خبر الوقف صحيح، حيث أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم صباح اليوم الثلاثاء، تعليق مباريات الدوري السوداني لأجل غير مسمى.

أسباب وقف الدوري السوداني 2019

أسباب إعلان الاتحاد بتعليق مباريات الدوري السوداني لأجل غير مسمى هي أسباب أمنية، حيث خاطبت لجنة المسابقات الجهات الأمنية لتأمين المباريات القادمة، لكن الاتحاد لم يتلقى أي رد من الأمن، وعليه تقرر تعليق مباريات الدوري، يذكر أن مباراة المريخ وهلال الأبيض والتي أقيمت الأحد الماضي شهدت أحداث مؤسفة، بقيام عدد من جماهير المريخ بالاعتداء على حكم اللقاء.

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