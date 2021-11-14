أسماء لاعبي منتخب اليابان والأندية التي يلعبون لها

نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء لاعبي منتخب اليابان والتشكيلة الأساسية لمنتخب الساموراي والأندية التي يلعبون لها، وذلك قبل ساعات من موعد مباراة عمان واليابان المقرر لها مساء يوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 بالعاصمة العمانية مسقط، المباراة سوف تكون صعبة على كلا الفريقين، لآن وضعهم في المجموعة لا يتحمل أي تعثر، يذكر أن منتخب عمان قد فاز في مباراة الدور الأول في اليابان بهدف دون رد سجله عصام الصبحي.
أسماء لاعبي اليابان والأندية التي يلعبون لها
- حارس المرمى: جوندا وهو حارس نادي بورتيمونينسي البرتغالي.
- خط الدفاع: ناجاتومو لاعب نادي طوكيو، يوشيدا مدافع سامبدوريا الإيطالي، ياماني لاعب كواساكي فرونتال الياباني، تومياسو مدافع أرسنال الإنجليزي.
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- خط الوسط: مينامينو لاعب لاعب ليفربول الإنجليزي، تاناكا دوسلدورف الألماني، إندو لاعب شتوتجارت الألماني، موريتا لاعب سانتا كلارا البرتغالي.
- خط الهجوم: أوساكو مهاجم فيسيل كوبي الياباني، جونيا إيتو مهاجم جينك البلجيكي.