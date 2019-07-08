أول رد من “محمد صلاح” بعد الهزيمة والخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الأفريقية

خيم الحزن على الجماهير المصرية بعد هزيمة المنتخب الوطني المصري على أيدي منتخب جنوب افريقيا بنتيجة 1 لجنوب افريقيا وصفر لمنتخب مصر، مما أدى إلى خروج مصر من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، وبالتالي رد محمد صلاح على الهزيمة وهو الأبرز في قائمة منتخب مصر في كأس امم افريقيا، برد بليغ ومعبر عن حالة الحزن والأسى التي أصابت لاعبي المنتخب والجمهور المصري، حيث كانت الجماهير المصرية تعول كثيراً على اللاعب محمد صلاح وتعتبره فرس الرهان للوصول إلى القمة والتربع على عرش أبطال القارة السمراء للعام 2019، كما اعترف محمد صلاح بأخطاء كانت موجودة في المنتخب الوطني لهذه البطولة، والتي كانت ضمن أسباب الهزيمة والخروج المبكر.

رد محمد صلاح على الهزيمة من جنوب افريقيا

نشر محمد صلاح على حسابه الشخصي بموقع تويتر تغريدة وكانت هى الرد الأول معلقا بها على ما حدث في مباراة مصر ضد جنوب افريقيا وكان نصها كما يلي:

حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية.. كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها.والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم..

كما وجه محمد صلاح الشكر والعرفان للجماهير المصرية والتي وصفها بالوفاء لمنتخبها، وعبر عن حزنه الشديد لما حدث في المباراة وعلى الاخطاء التي كانت سبباً في الهزيمة.