التردد الأرضي لقناة تايم سبورت time sport لمتابعة مباريات كأس أمم إفريقيا ومنتخب مصر مجاناً

عبر التردد الأرضي لقناة تايم سبورت تابعوا تغطية مباريات كأس أمم إفريقيا 2019، حيث تنقل قناة time sport مباريات منتخب مصر الوطني، وجميع مباريات الكان مجاناً من خلال ترددها الأرضي، بجانب متابعة بعض الكواليس على تردد تايم سبورتس الفضائي على النايل سات، وقبل ساعات من انطلاق مباراة مصر وزيمبابوي مباراة الافتتاح لمنافسات التصفيات النهائية في النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية، اضبط تردد تايم سبورت الأرضية وتابعو باقية متميزة من المحللين والمعلقين الرياضيين، ضمن باقة المفاجآت المقدمة عبر شاشة القناة الناقلة للأمم إفريقيا 2019 في مصر.

تنطلق اليوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2019 بطولة كأس أمم إفريقيا النسخة 32، والتي تضم لأول مرة 24 منتخب إفريقيا، بعد التعديلات التي إدخالها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على شكل المسابقة، وزيادة عدد المنتخبات الإفريقية المشاركة إلى 24 منتخب، تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات، ورغم ضيق المدة الزمنية التي عقبت اختيار مصر لتكون هي الدولة الإفريقية المنظمة لهذه النسخة من المنافسات الإفريقية، إلا الاستعدادات جرت على قدم وساق لمسابقة الزمن لتجهيز الملاعب المنشآت لتكون على مستوى الحدث، وهو ما تابعنها من التقارير الإعلامية التي نقلتها قناة تايم سبورت على مدار الأسابيع الماضية منذ الإعلان عن انطلاق القناة، والآن اضبط التردد الأرضي لقناة تايم سبورت لمتابعة حفل الافتتاح ومباراة مصر وزيمبابوي مجانا، والتمتع بتعليق متميز من باقة من المعلقين الرياضيين ونجوم كرة القدم ومنهم دروجبا وإيتو في استوديو تايم التحليلي.

استقبل التردد الأرضي لقناة تايم سبورت

بخطوات بسيطة استقبل التردد الأرضي لقناة تايم سبورت الرياضية المجانية، حيث يمكنك صناعة اريال أرضي في المنزل، وتوصيله بجهاز التلفاز لديك، ثم ضبط استقبال التردد لقناة اون سبورت على قيمة uhf 32 لمدن القاهرة والجنوب الدلتا وشمال الصعيد، وهناك ترددات بديلة لبعض المحافظات سنرفقها، والآن بدء الاستوديو التحليلي لحفل الافتتاح ومباراة مصر وزيمبابوي بقيادة شوبير ومشاركة حازم إمام، وصامويل ايتو، وعماد متعب.

التفاصيل حول كيفية استقبال تردد قناة تايم سبورت يمكن التعرف عليه بالشرح المصور الخاص بطريقة استقبال التردد الأرضي الرقمي.

تردد قناة time sport الفضائي

ينقل تردد قناة تايم سبورت الفضائي حفل افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا وهذا ما اعلنه الكابتين أحمد شوبير، حيث اكد نقل الحفل على التردد الفضائي وهو 11449 وبمعدل ترميز 27500 وقطبية أفقي، بجانب التردد الأرضي الرقمي والعادي.