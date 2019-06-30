القنوات الناقلة لمباراة مصر واوغندا اليوم الأحد في كأس الامم الافريقية 2019 مدحت شلبي وفهد العتيبي في التعليق العربي

نتابع معكم كافة الأخبار حول القنوات الناقلة لمباراة مصر واوغندا اليوم ضمن منافسات ومباريات الجولة الاخيرة من المجموعة الأولي في بطولة كأس الامم الافريقية المقامة علي الاراضي المصرية، وبيحث عشاق الساحرة المستديرة عن ميعاد مباراة مصر اليوم بتوقيت العديد من البلاد العربية والافريقية، ويواجه صاحب الأرض الفرعوني خصمه صاحب المركز الثاني علي ارضية استاد القاهرة الدولي، ويتصدر منتخب مصر قائمة المجموعة الأولي برصيد 6 نقاط وبفارق نقفطين عن منتخب اوغندا صاحب المركز الثاني، ويطمع المنتخب المصري في الفوز وحصاد 3 نقاط في جعبته حتي يظل هو المتصدر في القائمة ويتأهل للدور 16، تابعونا في هذه المقالة لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم واسماء المعلقين وروابط معرفة كيفية تنزيل قناة تايم سبورت الرياضية المجانية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر واوغندا اليوم

تم الإعلان بالفعل عن القنوات الناقلة لمباراة مصر واوغندا اليوم رسميامنذ مدة، حيث تقوم قناة بين سبورت ماكس الاولي beIN SPORTS MAX 1 HD ببث مباراة مصر اليوم علي شاشاتها بتقنية الشاشة الفائقة، والجدير بالذكر أن مجموعة قنوات بين سبورت القطرية البنفسجية قنوات مشفرة وتحتاج إلي اشتراك لمتابعة المباريات والاستوديوهات التحليلية الرياضية، كما تقوم قناة تايم سبورت الرياضية الأرضية المصرية ببث المباراة علي شاشاتها، وسنوافيكم بالرابط الخاص باستقبال القناة، كما تقوم إذاعة الشباب والرياضة ببث المباراة رسميا بالتعليق المصري.

معلقين مباراة مصر واوغندا اليوم

beIN SPORTS MAX 1 HD علي محمد علي Time Sport فهد العتيبي إذاعة الشباب والرياضة مدحت شلبي

موعد مباراة مصر واوغندا اليوم تم تحديد ميعاد مباراة مصر اليوم لتبدأ في تمام الساعة

7:00 مساء بتوقيت غرينيتش ولندن

8:00 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

9:00 م بتوقيت مصر والسودان وليبيا

10:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية

11:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

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موعد مباراة مصر و اوغندا

تقام مباراة مصر واوغندا اليوم الاحد الموافق 30 يونيو 2019، وتبدأ في تمام الساعة التاسعة مساء، وتبدأ المباراة المرتقبة علي استاد القاهرة الدولي في مدينة نصر.