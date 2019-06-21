ميعاد مباراة المنتخب المصرى اليوم والقنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة منتخب مصر بافتتاح كأس الامم الافريقية 2019

نتابع معكم كل ما يهمكم حول موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في أحد أهم المباريات وهي مباراة افتتاح بطولة الأمم الافريقية 2019 المجموعة الأولي، ويستعد منتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري لاستكمال تحضيراته قبل خوض منافسات كأس أمم إفريقيا بمواجهة زيمبابوي، ويبحث عشاق الساحرة المستديرة عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي اليوم وتردداتها علي جميع الأقمار الصناعية، وهذا ما سنوافيكم إياه، ومن المقرر أن يكون ميعاد مباراة المنتخب المصري اليوم الجمعو 21 يونيو، وتبدأ المباراة بحضور جماهيري مميز.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي اليوم

يتم بث المباراة مباشرة عبر القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي الافتتاحية، ويتم نقل المباراة علي قناة تايم سبورت الرياضية المصرية المجانية والتي يتم عرض بثها المباشر علي قمر نايل سات الصناعي وأيضا علي البث الأرضي،، كما يتم عرض مباراة مصر وزيمبابوي علي قناة بين سبورت ماكس العربية الثالثة والرابعة، وتقوم القناتان بتقديم استوديو تحليلي للمباراة قبل وبعد انطلاق المباراة.

ميعاد مباراة المنتخب المصرى اليوم

تبدأ المباراة اليوم الجمعة 21 يونيو وذلك في تمام الساعة

20:00 مساء بتوقيت غرينيتش ولندن

21:00 مساء بتوقيت دول المغرب العربي

22:00 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا

23:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق

00:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي