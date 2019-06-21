القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد زيمبابوي اليوم في المباراة الافتتاحية بطولة الأمم الافريقية 2019 وأسماء المعلقين والحكام

تتابعون كافة التفاصيل الهامة حول القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد زيمبابوي اليوم في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2019 ضمن المجموعة الأولي، حيث يواجه المنتخب المصري منتخب زيمبابوي الافريقي في أولي مباراة مصر في بطولة الأمم الافريقية بالمجموعة الأولي والتي ضمت مصر والكونغو واوغاندا وزيمبابوي، ويدخل الفراعنة في مباراته الأولي وهو طامع في حصد الثلاث نقاط والفوز بمباراة اليوم علي ارضه وبيم جمهوره، والآن نتابع معكم المزيد حول القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد زيمبابوي اليوم واسماء المعلقين وتوقيت مباراة مصر اليوم، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد.
القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد زيمبابوي اليوم
تم الإعلان بالفعل عن القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد زيمبابوي اليوم رسميا، والتي ستذيع المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الافريقية خلال ساعات قليلة، وهناك قنوات مجانية ومشفرة تمتلك حقوق بث مباراة منتخب مصر اليوم، وسنتابع معكم أسماء القنوات كلها.
قناة تايم سبورت
يمكنكم متابعة مباراة مصر ضد زيمبابوي اليوم علي شاشات قناة تايم سبورت المصرية الرياضية الأرضية، وذلك بشكل مجاني بالكامل دون الحاجة إلي دفع أي رسوم أو اشتراكات لمتابعة المباريات، فقد حصلت قناة تاسم سبورتس الرياضية علي حقوق بث مباراة منتخب مصر اليوم وكافة مباريات كأس الأمم الافريقية.
قناة bein sports max
يمكنكم مشاهدة مباراة منتخب مصر اليوم علي مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية بالتعليق العربي، حيث تقوم قناة bein sports max الثالثة والرابعة ببث المباراة بتقنية الشاشة الفائقة عالية الجودة، ولكن قنوات بين سبورت ستكون مشفرة.
معلقين مباراة مصر وزيمبابوي
|تايم سبورت
|الكابتن عصام عبده
|بين سبورت
|علي محمد علي
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بطاقة مباراة مصر ضد زيمبابوي اليوم
|المناسبة
|موعد مباراة مصر ضد زيمبابوي
|توقيت مباراة مصر وزيمباوي
|مكان المباراة
|القنوات الناقلة لمباراة مصر
|حكم مباراة اليوم
|مصر ضد زيمبابوي
|الجمعة 21 يونيو
|10:00 مساء بتوقيت العاصمة المصرية
|استاد القاهرة
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|نيانت أليوم
موعد مباراة مصر فى أمم أفريقيا 2019
- 8:00 مساء بتوقيت غرينيتش
- 9:00 مساء بتوقيت دول المغرب العربي
- 10:00 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا
- 11:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق
- 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
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