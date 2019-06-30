القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر اليوم بالجولة الأخيرة من المجموعة الأولي في البطولة الافريقية 2019 “اسماء المعلقين”

تتابعون كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر اليوم في منافسات ومباريات الجولة الأخيرة من المحموعة الأولي في الدور 32 للبطولة الافريقية المقامة علي الأراضي المصرية، حيث تقام مباراة مصر واوغندا اليوم الأحد 30 يونيو 2019، ويواجه البطل الافريقي الاصفر خصمه صاحب الارض المتصدر في المجموعة الأولي وفي جعبته 6 نقاط، والجدير بالذكر أن اوغندا هو صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط وبفارق نقتطين عن المنتخب المصري، ونتابع معكم المزيد حول ميعاد مباراة مصر القادمة وأهم تفاصيل مباراة كاس الامم الافريقية 2019 المقامة اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر اليوم

يمكنكم متابعة القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر اليوم عبر المقالة التالية، حيث تقوم قناة بين سبورت ماكس الاولي beIN SPORTS MAX 1 HD بمعلقها الشهير علي محمد علي ببث مباراة مصر اليوم علي شاشاتها بتقنية الشاشة الفائقة، كما تقوم قناة تايم سبورت الرياضية الأرضية المصرية ببث المباراة علي شاشاتها، وسنوافيكم بالرابط الخاص باستقبال القناة.

معلقين مباراة مصر واوغندا اليوم

beIN SPORTS MAX 1 HD علي محمد علي Time Sport فهد العتيبي إذاعة الشباب والرياضة مدحت شلبي

ميعاد مباراة مصر اليوم تم تحديد ميعاد مباراة مصر اليوم لتبدأ في تمام الساعة

7:00 مساء بتوقيت غرينيتش ولندن

8:00 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

9:00 م بتوقيت مصر والسودان وليبيا

10:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية

11:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

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موعد مباراة مصر و اوغندا

تقام مباراة مصر واوغندا اليوم الاحد الموافق 30 يونيو 2019، وتبدأ في تمام الساعة التاسعة مساء، وتبدأ المباراة المرتقبة علي استاد القاهرة الدولي في مدينة نصر.