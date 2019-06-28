بعد اعتذار ومناشدة زملائه عودة عمرو وردة إلى المنتخب المصري

بعد أقل من 48 ساعة من قرار الاستبعاد، بسبب انتشار محادثات جنسية مع فتاة مكسيكية، يقرر اتحاد الكرة المصرية لكرة القدم بعودة اللاعب عمرو وردة صانع ألعاب المنتخب إلى المعسكر من جديد في مسابقة كأس الأمم الإفريقية، والاكتفاء بالاستبعاد من مباريات المنتخب المصري في الدور الأول من بطولة الأمم الإفريقية.

عودة عمرو وردة .. اعتذار ومناشدة

وكان عدد من لاعبي المنتخب اجتمعوا مع رئيس اتحاد الكرة المصري، هاني أبو ريدة، والمدير الفني للمنتخب المكسيكي، أجيري، وطالبوا إعطاء وردة فرصة جديدة، وخاصة أنه قام بنشر مقطع فيديو اعتذر من خلاله عن الواقعة، وأكدوا على ان أي شخص معرض للوقوع في الخطأ فلا أحد معصوم، وشددوا على أن وردة تعلم من الدرس بشكل جيد، وبالتالي يجب عدم ذبحه حسب تعبيرهم، حيث استبعاده من المنتخب قد يدمر مستقبله.

الوزير يعقد اجتماعا مع اللاعبين وأبوريدة يستجيب لرغبتهم عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جلسة ودية مع لاعبي… Gepostet von EFA.eg am Freitag, 28. Juni 2019

هذا ولم يشارك اللاعب وردة مع أعضاء المنتخب المصري في التدريبات التي أجراها بالأمس، قبل صدور القرار بالعفو عنه، ومن المقرر أن ينتظم في تدريبات الفراعنة اليوم.