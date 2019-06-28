ما سر دفاع محمد صلاح ونجوم منتخب مصر عن عمرو وردة وعودته لمعسكر المنتخب بعد الاستبعاد

استبعاد عمرو وردة لاعب وسط وصانع ألعاب منتخب الفراعنة على خلفية نشر محادثات ذات محتوى جنسي مع فتاة مكسيكية، أثار العديد من ردود الفعل وكان أبرزها، دفاع محمد صلاح ونجوم منتخب مصر عن وردة، والتي كان لها تأثير كبير لرجوع اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة عن قرار الاستبعاد النهائي للاعب وردة من قائمة المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر وعودته لمعسكر المنتخب.

ماذا قال محمد صلاح ؟

نشر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري ما عبر عنه النجم محمد صلاح بشأن أزمة عمرو وردة: ”محمد صلاح يرى أن وردة أخطأ بالفعل ويستحق العقاب، ولكن يجب الحفاظ على مستقبل اللاعب خاصة بعد ظهور هذه التسريبات التي من الممكن أن تنهي مستقبله الكروي، فكان من الضروري استمراره مع المنتخب الوطني والاكتفاء بحرمانه من المشاركة في مباريات الدور الأول“.

نجوم منتخب مصر تدافع عن عمرو وردة

ومن جهته أكد قائد المنتخب المصري أحمد المحمدي، وكذلك أحمد حجازي وعلي غزال دفاعًا عن وردة، أن “ما حدث من تكاتف اللاعبين تجاه وردة يرجع إلى شعورهم أن ما حدث لزميلهم مؤامرة خبيثة في هذا التوقيت، خاصةً أن اللاعب كان ملتزمًا جدًا أثناء المعسكر وأن التسريبات التي ظهرت كانت قديمة فكيف تتم محاسبة اللاعب على أفعال قديمة لم تحدث في المعسكر الحالي؟“.

وكان لباقي اللاعبين أيضًا وقفة تضامنية مع عمرو إنطلاقًا من روح التكاتف في المعسكر، ومنع حدوث زعزعة استقرار المنتخب، وهم مصممون على نيل اللقب القاري للمرة الثامنة.