بيدرو إيمانويل.. من هو مدرب نادي العين الجديد المرتقب والسيرة الذاتية له

وجه نادي التعاون السعودي رسالة شكر لمديره الفني البرتغالي “بيدرو إيمانويل، في إشارة لرحيل المدرب المتميز عن سكري القصيم، هذا وقد أكدت عدة تقارير موثوقة عن أن نادي العين الإماراتي سيكون وجهة بيدرو إيمانويل القادمة، ونقدم لكم الآن السيرة الذاتية للمدرب بيدرو إيمانويل وتاريخه مع عالم كرة القدم، والأندية التي دربها من قبل، ونقدم نبذة من CV هذا المدرب المتميز جدا، يذكر أن بيدرو إيمانويل انهالت عليه العروض التدريبية من كبريات الأندية الخليجية بعد تقديم موسم مبهر مع التعاون.

من هو بيدرو إيمانويل مدرب العين الجديد المرتقب والسيرة الذاتية له

هو بيدرو إيمانويل دوس سانتوس مارتينيز سيلفا من مواليد لواندا عاصمة أنجولا في عام 1975 (يبلغ من العمر الآن 44 عام)، بدأ مدرب العين الجديد المرتقب مسيرته مع عالم كرة القدم كلاعب متميز، وكان يلعب في مركز المدافع، لعب لعدة أندية برتغالية أشهرها بوافيستا وحصل معه على دوري وكأس البرتغال، وكان قائدا للعملاق البرتغالي بورتو وحصل معه على دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

بيدرو إيمانويل مدرب العين الجديد المرتقب هو صائد للبطولات كلاعب ومدرب، وقد بدأ المدير الفني البرتغالي مسيرته التدريبية كمدرب مساعد لنادي بورتو، بعدها أصبح المدير الفني لنادي أكاديميكا البرتغالي وحصل معه على لقب كأس البرتغال عام 2012، بعدها درب نادي أروكا البرتغالي، قبل أن ينتقل لقبرص ليدرب فريق أبولو ليماسول ليقوده للقبين وهما كأس قبرص وكأس السوبر القبرصي 2016، يعود بعدها للبرتغالي ليدرب فريق استوريل، وفي صيف 2018 يصبح مديرا فنيا للتعاون السعودي، ويقود الفريق للفوز ببطولة كأس الملك سلمان، ولتحقيق المركز الثالث في دوري المحترفين السعودي.