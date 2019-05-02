من هو بيدرو ايمانويل مدرب التعاون “المتوج بالذهب”، والسيرة الذاتية للمدير الفني البرتغالي

من هو بيدرو ايمانويل مدرب نادي التعاون السعودي هو سؤال الملايين الآن بعد تتويج هذا المدرب وقيادته لنادي التعاون للفوز ببطولة كأس الملك السعودي 2019 والفوز بالميداليات الذهبية، حيث نقدم لكم الآن السيرة الذاتية للمدير الفني بيدرو ايمانويل وتاريخه مع عالم كرة القدم، والأندية التي دربها المدير الفني البرتغالي، والانجازات التي حققها، ومن المتوقع أن يكون لهذا المدرب شأن كبيرة في كرة القدم السعودية والخليجية، بعد تمكنه من الفوز على كبار الأندية السعودية هذا الموسم.

من هو بيدرو ايمانويل مدرب التعاون والسيرة الذاتية له

هو بيدرو ايمانويل دوس سانتوس مارتينيز سيلفا برتغالي الجنسية ومن مواليد مدينة لواندا عاصمة أنجولا في 1975، أي أن المدرب المتميز شاب ويبلغ من العمر الآن 44 عام، بدأ مسيرته مع كرة القدم كلاعب متميز في مركز الدفاع، بدأ مسيرته مع أندية برتغالية ليست كبيرة، ثم لعب لنادي بوافيستا، بعدها لعب للعملاق البرتغالي “بورتو” لمدة ثمانية مواسم، لعب لمنتخب لبرتغال تحت 21 سنة.

بدأ بيدرو إيمانويل مدرب التعاون مسيرته مع عالم التدريب كمدرب مساعد في الفريق الأول لنادي بورتو البرتغالي، بعدها أصبح مديرا فنيا لنادي اكاديميكا البرتغالي، ثم درب أروكا البرتغالي، وبعدها درب أبولو ليماسول القبرصي، بعدها عاد للبرتغال ليدرب فريق استوريل، وفي 2018 يصبح مديرا فنيا للتعاون السعودي، من انجازات بيدرو ايمنويل كمدرب الحصول على كأس قبرص وكأس السوبر القبرصي 2016.

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