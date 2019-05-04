بي إن سبورتس: إصابة صلاح ليست خطيرة، لم يذهب للمستشفى وهذا موقفه

قال مراسل شبكة قنوات بي إن سبورتس منذ قليل إن اللاعب المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول إصابته ليست خطيرة كما ظن البعض، وهو مازال موجوداً في غرفة خلع الملابس الخاصة بالفريق ولم يتم نقله للمستشفى حتى الان ما يعني أن حالته لا تستدعي النقل وهو ما يُطمئن جماهير صلاح في مصر وإنجلترا.

وعن موقف هداف الدوري الإنجليزي من المشاركة في مباراة الفريق القادمة أمام العملاق الإسباني “برشلونة” في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء القادم، لم يذكر المراسل أية تفاصيل لكن تأكيده على عدم خطورة حالة صلاح يُشير إلى إمكانية مشاركته في اللقاء المهم خصوصاً انها ليست إصابة في العضلات ولا العظام.

وكان الدولي المصري قد تعرض لإصابة في الدقيقة 68 من مباراة فريقه أمام نيوكاسل في الأسبوع السابع والثلاثين للدوري الإنجليزي خرج على إثرها من الملعب باكياً ومحمولاً على نقالة ما تسبب في زيادة قلق جماهير ليفربول خصوصاً والفريق يحتاج لجهود صلاح في المبارتين القادمتين أمام برشلونة وولفرهامبتون على الترتيب.

يُذكر أن ليفربول بعد فوزه بمباراة نيوكاسل ارتقى لصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 94 نقطة من 37 مباراة يليه مانشستر سيتي برصيد 92 نقطة من 36 مباراة، كما رفع صلاح رصيده إلى 22 هدفاً في صدارة ترتيب هدافي الدوري بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه.

تحديث: ديان لوفرين يُطمئن الجماهير على حالة صلاح