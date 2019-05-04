تفاصيل إصابة صلاح في مباراة نيوكاسل اليوم ومدة غيابه وموقفه من مباراة برشلونة

تعرض الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي لأصابة تبدو قوية إثر اصطدامه بحارس مرمى فريق نيوكاسل في مباراتهما اليوم بالأسبوع السابع والثلاثين وقبل الأخير من الدوري الإنجليزي الممتاز والذي انتهى بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين لصاحب الأرض أحرز صلاح هدفاً من ثلاثية فريقه.

وشارك صلاح أساسياً في المباراة وأحرز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 28 قبل أن يخرج من الملعب باكياً على نقالة بسبب عدم قدرته على الحركة بعد أن اصطدم رأس هدّاف الدوري الإنجليزي بركبة حارس مرمى نيوكاسل يونايتد ولم يستطع الفريق الطبي إعادته للملعب فخرج مضطراً ونزل ديفوك أوريجي بدلاً منه.

وتنتظر جماهير ليفربول التقرير الطبي لتحديد حالة هدّاف الدوري الإنجليزي وإمكانية لحاقه بمباراة العودة لنصف نهائي دوري الأبطال أمام برشلونة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أنفيلد بعد أن خسر الحمر لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة، وسنوافيكم بآخر التقارير حول حالة اللاعب في هذا المقال بإذن الله فور إعلانها على الموقع الرسمي لليفربول.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 94 نقطة من 37 مباراة في صدارة الدوري يليه مانشستر سيتي برصيد 92 نقطة من 36 مباراة ويلعب مباراته ال37 غداً أمام ليستر سيتي وتأمل جماهير الليفر في تفوق ليستر سيتي ليفوزوا باللقب الغائب منذ 29 عاماً.

12 – Liverpool have scored more Premier League goals via substitutes this season than any other team (12). Impact. #NEWLIV pic.twitter.com/SGn7fmmHXm — OptaJoe (@OptaJoe) May 4, 2019

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى الرقم 22 منفرداً بصدارة هدافي المسابقة بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو والسنغالي ساديو مانيه برصيد 20 هدفاً لكل منهما وهو الإنجاز الذي حققه المصري في الموسم الماضي.