ترتيب الدوري المصري الممتاز وإليكم ملخص مباراة الاهلي وسموحة

الاهلي اليوم حقق فوز رائع على نادي سموحة بقدم الرائع جيرالدو داسليفا في المباراة التي لعبها الفريقان على أرض استاد بتروسبورت في الدوري المصري الممتاز أي أن نتيجة مبارة الاهلى وسموحة المقامة في الجولة الـ 32 انتهت 1 لـ الأهلي و 0 لـ سموحة، وبهذا أصبحى الأهلى متصدرًا في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز وأصبح رصيد نقاطه 70 نقطة بينما حصل سموحة على المركز الثالث عشر برصيد من النقاط 35 نقطة، وبهذا يكون ترتيب الجدول المصري الممتاز الحالي كالتالي:

ترتيب الدوري المصري الممتاز 12-5-2019

70 نقطة. نادي الأهلى 1 65 نقطة. نادي بيراميدز 2 63 نقطة. نادي الزمالك 3 48 نقطة. النادي المصري 4 47 نقطة. نادي المقاولين. 5 45 نقطة. نادي مصر المقاصة. 6 38 نقطة. نادي الاسماعيلي. 7 37 نقطة. نادي الجيش 8 36 نقطة. نادي الاتحاد السكندري 9 36 نقطة. نادي انبي 10 36 نقطة. نادي الانتاج الحربي 11 36 نقطة. نادي الجونة. 12 35 نقطة. نادي وادي دجلة. 13 35 نقطة. نادي حرس الحدود. 14 35 نقطة. نادي سموحة. 15 34 نقطة. نادي بتروجيت. 16 27 نقطة. نادي الدخيلة 17 25 نقطة. نادي نجوم 18

ملخص مباراة الاهلى اليوم مع سموحة المقامة على استاد بتروسبورت 11-5-2019

الاهلى اليوم لعب مباراة أقل ما يقال عليها أنها رائعة ويمكننا القول أن بطل الشوط الأول من المباراة هو محمد أبو جبل لأنه أبدى تألقًا جيدًا في تصديه لعدد من هجمات نادي الأهلى التي فقدت لمستها النهائية في التسديد لذلك انتهى الشوط الأول من المباراة بتعادل سلبي، أما الشوط الثاني فتمكن جيرالدو لاعب نادي الأهلي تسجيل هدف الفوز في آخر الدقيقة الـسابعة من وقت الشوط الثاني البدل الضائع، ما أثار فرحة أنصار ومشجعي الأهلي على مواقع السوشيال ميديا.

بعدما احتسب حكم مباراة الأهلي وسموحة 7 دقائق وقت بدل ضائع، الهدف الأهلاوي هزّ شباك سموحة في الدقيقة 7 و 55 ثانية في اللحظة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة، سجله جيرالدو ليحصل النادي الأهلي على ثلاثة نقاط بعدما حدثت مجموعة من التسديدات داخل منطقة الـ 18 وبالتأكيد حزن لاعبو نادي سموحة للمجهود الذي بذلوه طوال الشوطين، جديرُ بالذكر أن مدافع نادي سموحة سقط داخل مرماه لمدة دقيقة و40 ثانية في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع.

الهدف كان مساره كالتالي: تلقى رمضان صبحي الكرة ومررها لعلي معلول ورفعها كرة عرضية ليستقبلها جيرالدو بتسديدة وتترد إلى مروان وتأتي الفرصة الثانية لجيرالدو الأنجولي الجنسية الذي يستجمع قواه ويسدد ركلة قوية بقدمه اليسرى تدخل مرمى سموحة.

إبراهيم حسن عن مباراة الاهلى اليوم وسموحة : لو كنا بنلعب كرة شراب لن يحتسب الحكم عشرة دقائق وقت بدل ضائع

إبراهيم حسن عن مباراة الاهلى اليوم وسموحة نحن مظلومون في رمضانقال إبراهيم حسن، مدير الكرة في نادي سموحة، إنه يشعر بالظلم في شهر رمضان المبارك في أول تعليق له على مباراة الأهلى اليوم ونادي سموحة مشككًا في عدالة حكم مباراة الاهلي وسموحة أمين عمر، مضيفًا: ” لو كنا بنلعب كورة شراب لما حسب الحكم 10 دقائق وقت بدل ضائع، واتساءل لو العكس والنادي الأهلي هو الذي كسب بنتيجة واحد – صفر هل سيحسب الحكم 10 دقائق وقت بدل ضائع؟!”.

وتساءل إبراهيم حسن هل يصح أن يتعرض نادي سموحة إلى الضرب من بعض من جماهير النادي الأهلي بطاولة من مكان مجلس إدارة النادي الأهلي، مضيفًا: ” كيف يسمح النادي الأهلي بفعل ذلك؟ ولقد تم رمينا بزجاجات المياه وأنا لست حزين على المباراة ولكننا تعبنا لأننا فرقة تنافس من أجل التواجد في الدوري المصري الممتاز”.