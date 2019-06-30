تردد قناة بي ان سبورت ماكس beIN Sports MAX الناقلة لمباراة مصر واوغندا اليوم في كأس الامم الافريقية 2019

نتابع معكم تردد قناة بي ان سبورت ماكس الجديد التاقلة لمباريات كأس الأمم الافريقية 2019 للموسم الحالي علي شاشاتها بتقنية الشاشة الفائقة HD وتعد قناة beIN Sports MAX أحد أهم قنوات مجموعة بين سبورت القطرية، وقناة بي ان سبورت max يتم بثها بالتعليق العربي فقط، وقد اشتهرت بعرض العديد من المباريات العالمية والدولية المميزة علي شاشاتها، وحصدت علي العديد من المشاهدين من عشاق الساحرة المستديرة العربية، والجدير بالذدر أن قناة بين سبورت ماكس تضم نخبة من ألمع المحللين والمعلقين الرياضيين العرب والأجانب، بالإضافة إلى الاستديو التحليلي لكل مباراة،تابعونا للمزيد حول تردد قناة beIN Sports MAX لمشاهدة مباريات البطولة الافريقية

قامت قناة beIN Sports MAX ببث مباريات كأس العالم روسيا 2018 علي شاشاتها بتقنية الشاشة الفائقة، وهذا ما زاد من متابعي القناة في العالم العربي والشرق الأوسط، والآن تذيع كافة مباريات البطولة الافريقية 2019 المقامة في جمهورية مصر العربية علي شاشاتها.

تردد قناة بي ان سبورت ماكس beIN Sports MAX 1 و2

اسم القناة التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ القطبية beIN MAX HD1 وbeIN MAX HD4 12245 27500 2/3 رأسي V beIN MAX HD2 وbeIN MAX HD3 12264 27500 2/3 رأسي V

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التردد القنوات الموجود على التردد الجديد 12604 افقي 27500 beIN SPORTS NEWS HD

beIN SPORTS HD10 CHANNEL OLYMPIQUE

beIN SPORTS MAX HD1

beIN SPORTS MAX HD4 11054 افقي 27500 beIN SPORTS HD

beIN SPORTS HD5

beIN SPORTS HD6

beIN SPORTS HD7

beIN SPORTS HD8

beIN SPORTS HD9 11013 افقي 27500 beIN SPORTS HD1

beIN SPORTS HD2

beIN SPORTS HD3

beIN SPORTS HD4

beIN SPORTS MAX HD2

beIN SPORTS MAX HD3

مباريات البطولة الافريقية القادمة

تقام اليوم مباراة مصر اوغندا اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتبدأ المباراة الاخيرة في المجموعة الأولي علي استاد القاهرة الدولي.