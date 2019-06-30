تردد قناة بي ان سبورت ماكس beIN Sports MAX الناقلة لمباراة مصر واوغندا اليوم في كأس الامم الافريقية 2019

نتابع معكم تردد قناة بي ان سبورت ماكس الجديد التاقلة لمباريات كأس الأمم الافريقية 2019 للموسم الحالي علي شاشاتها بتقنية الشاشة الفائقة HD وتعد قناة beIN Sports MAX أحد أهم قنوات مجموعة بين سبورت القطرية، وقناة بي ان سبورت max يتم بثها بالتعليق العربي فقط، وقد اشتهرت بعرض العديد من المباريات العالمية والدولية المميزة علي شاشاتها، وحصدت علي العديد من المشاهدين من عشاق الساحرة المستديرة العربية، والجدير بالذدر أن قناة بين سبورت ماكس تضم نخبة من ألمع المحللين والمعلقين الرياضيين العرب والأجانب، بالإضافة إلى الاستديو التحليلي لكل مباراة،تابعونا للمزيد حول تردد قناة beIN Sports MAX لمشاهدة مباريات البطولة الافريقية
قامت قناة beIN Sports MAX ببث مباريات كأس العالم روسيا 2018 علي شاشاتها بتقنية الشاشة الفائقة، وهذا ما زاد من متابعي القناة في العالم العربي والشرق الأوسط، والآن تذيع كافة مباريات البطولة الافريقية 2019 المقامة في جمهورية مصر العربية علي شاشاتها.
تردد قناة بي ان سبورت ماكس beIN Sports MAX 1 و2
|اسم القناة
|التردد
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|القطبية
|beIN MAX HD1 وbeIN MAX HD4
|12245
|27500
|2/3
|رأسي V
|beIN MAX HD2 وbeIN MAX HD3
|12264
|27500
|2/3
|رأسي V
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القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر اليوم بالجولة الأخيرة من المجموعة الأولي في البطولة الافريقية 2019 “اسماء المعلقين”
جميع ترددات بي ان سبورت الجديدة والحصرية نايل سات
|التردد
|القنوات الموجود على التردد الجديد
|12604 افقي 27500
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|11054 افقي 27500
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|11013 افقي 27500
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مباريات البطولة الافريقية القادمة
تقام اليوم مباراة مصر اوغندا اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتبدأ المباراة الاخيرة في المجموعة الأولي علي استاد القاهرة الدولي.
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