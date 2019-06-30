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تردد قناة بي ان سبورت ماكس beIN Sports MAX الناقلة لمباراة مصر واوغندا اليوم في كأس الامم الافريقية 2019

كتب عبد الله وصيفيفي آخر تحديث
تردد قناة بي ان سبورت ماكس beIN Sports MAX الناقلة لمباراة مصر واوغندا اليوم في كأس الامم الافريقية 2019
تردد قناة بي ان سبورت ماكس beIN Sports MAX الناقلة لمباراة مصر واوغندا اليوم في كأس الامم الافريقية 2019

نتابع معكم تردد قناة بي ان سبورت ماكس الجديد التاقلة لمباريات كأس الأمم الافريقية 2019 للموسم الحالي علي شاشاتها بتقنية الشاشة الفائقة HD وتعد قناة beIN Sports MAX أحد أهم قنوات مجموعة بين سبورت القطرية، وقناة بي ان سبورت max يتم بثها بالتعليق العربي فقط، وقد اشتهرت بعرض العديد من المباريات العالمية والدولية المميزة علي شاشاتها، وحصدت علي العديد من المشاهدين من عشاق الساحرة المستديرة العربية، والجدير بالذدر أن قناة بين سبورت ماكس تضم نخبة من ألمع المحللين والمعلقين الرياضيين العرب والأجانب، بالإضافة إلى الاستديو التحليلي لكل مباراة،تابعونا للمزيد حول تردد قناة beIN Sports MAX لمشاهدة مباريات البطولة الافريقية

قامت قناة beIN Sports MAX ببث مباريات كأس العالم روسيا 2018 علي شاشاتها بتقنية الشاشة الفائقة، وهذا ما زاد من متابعي القناة في العالم العربي والشرق الأوسط، والآن تذيع كافة مباريات البطولة الافريقية 2019 المقامة في جمهورية مصر العربية علي شاشاتها.

تردد قناة بي ان سبورت ماكس beIN Sports MAX 1 و2

اسم القناة التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ القطبية
beIN MAX HD1 وbeIN MAX HD4 12245 27500 2/3 رأسي V
beIN MAX HD2 وbeIN MAX HD3 12264 27500 2/3 رأسي V

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تردد قناة بي ان سبورت ماكس beIN Sports MAX الناقلة لمباراة مصر واوغندا اليوم في كأس الامم الافريقية 2019
تردد قناة بي ان سبورت ماكس beIN Sports MAX الناقلة لمباراة مصر واوغندا اليوم في كأس الامم الافريقية 2019

جميع ترددات بي ان سبورت الجديدة والحصرية نايل سات

التردد القنوات الموجود على التردد الجديد
12604 افقي 27500
  • beIN SPORTS NEWS HD
  • beIN SPORTS HD10 CHANNEL OLYMPIQUE
  • beIN SPORTS MAX HD1
  • beIN SPORTS MAX HD4
11054 افقي 27500
  • beIN SPORTS HD
  • beIN SPORTS HD5
  • beIN SPORTS HD6
  • beIN SPORTS HD7
  • beIN SPORTS HD8
  • beIN SPORTS HD9
11013 افقي 27500
  • beIN SPORTS HD1
  • beIN SPORTS HD2
  • beIN SPORTS HD3
  • beIN SPORTS HD4
  • beIN SPORTS MAX HD2
  • beIN SPORTS MAX HD3

مباريات البطولة الافريقية القادمة

تقام اليوم مباراة مصر اوغندا اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتبدأ المباراة الاخيرة في المجموعة الأولي علي استاد القاهرة الدولي.

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عن الكاتب

عبد الله وصيفي

كاتب محتوى عربي ومتابع دائم لآخر تطورات السيو لتقديم مقالات بأعلى جودة لدى محركات البحث.

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