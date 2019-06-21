توقيت مباراة مصر وزيمبابوي اليوم والقنوات المجانية والمشفرة الناقلة لمباراة افتتاح كأس الأمم الافريقية 2019

تتابعون توقيت مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في المباراة الافتتاحية في كأس الأمم الأفريقية 2019 ضمن المجموعة الأولي، وتبدأ المباراة المرتقبة اليوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2019 بحضور جماهيري مميز من مصر وكافة الدول الافريقية والعربية، وتقام المباراة علي استاد القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، كما نتابع معكم القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي المجانية والمشفرة والتي يمكن استقبالها في مصر والخليج والدول الإفريقية والاوروبية، عبر قمر نايل سات الصناعي، ويشارك النجم محمد صلاح في المنتخب المصري ويبدأ اولي مبارياته في المنتخب اليوم، وحسب تشكيل منتخص مصر أمام زيمبابوي، فإن محمد صلاح يشغل خط الوسط مع طارق حامد وترينجه والنني وعبدالله السعيد.

توقيت مباراة مصر وزيمبابوي اليوم

تبدأ المباراة الافتتاحية اليوم الجمعة الحادي والعشرين من يونيو الجاري، وذلك في تمام الساعة:

20:00 مساء بتوقيت غرينيتش ولندن

21:00 مساء بتوقيت دول المغرب العربي

22:00 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا

23:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق

00:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي المجانية والمشفرة

يبحث العديد من عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء افريقيا والخليج عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي المجانية والمشفرة لمتابعة البث المباشر للمباراة بالتعليق العربي للمعلقين المميزين الذين لطالما قاموا بالتعليق علي المباريات الهامة والحصرية، ويمكنكم مشاهدة مباراة منتخب مصر اليوم علي قناة تايم سبورت وأيضا علي مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية العربية.

معلقين مباراة مصر وزيمبابوي

تايم سبورت الكابتن عصام عبده بين سبورت علي محمد علي

قناة تايم سبورت

حازت قناة تايم سبورت Time Sport المصرية الأرضية علي شهرة واسعة جدا في كافة الدول المتابعة لمباريات بطولة الأمم الافريقية للعام الحالي، حيث أنها قد حصلت علي حقوق بث جميع مباريات البطولة علي شاشاتها مجانا، وذلك بالتعليق العربي، ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد زيمبابوي اليوم علي شاشات قناة تايم سبورت المجانية في تمام السعة العاشرة مساء.

تابع ايضا

قناة bein sports max

يمكنكم متابعة مباراة مصر وزيمبابوي اليوم علي مجموعة قنوات بين سبورت القطرية العربية، المجموعة الأشهر في الوطن العربي والعالم، ويتم بث المباراة علي قناة bein sports max الثالثة والرابعة، وذلك بالتشفير.

تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي