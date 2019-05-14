رئيس الزمالك يتّهم التلفزيون التونسي ويعتذر للشعب المغربي ولرئيس نهضة بركان

اتّهم رئيس الزمالك مرتضى منصور التلفزيون التونسي، وقدم اعتذاره للشعب المغربي الشقيق، وكذلك لرئيس نادي نهضة بركان، ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فوزي لقجع.

وقال مرتضى منصور في حوار مع إذاعة “راديو مارس” المغربية الخاصة، معتذرًا: “لقد غالطني التلفزيون التونسي في تحليله لمباراة نهضة بركان والنادي الصفاقسي”، مضيفًا “أنا كنت أخاطب الأستاذ فوزي لقجع، وهو أخ عزيز، لأقول له نحن لا نريد أن نفسد العلاقات المصرية المغربية بسبب مباراة في كرة القدم.. وأنا لي علاقات متميزة جدا بمعظم مسئولي الفرق المغربية على غرار الرجاء والوداد وحسنية أغادير ونادي طنجة، وغيرها”.

رئيس الزمالك: مغالطات التلفزيون التونسي

وردّ المذيع المغربي لإذاعة “راديو مارس”: “لقد روّج التلفزيون التونسي لكثير من المغالطات للتغطية على هزيمة النادي الصفاقسي..”.

وردّ عليه مرتضى منصور: “أتمنى أن يكون ما جاء في التلفزيون التونسي مغالطات، وأهلا بالفريق المغربي الذي سيأتي إلى مصر لتمثيل المغرب الشقيق، وأتمنى أن يتعامل أبناؤنا عند وصولهم إلى المغرب أن يتعاملوا بنفس المعاملة”.

وأضاف رئيس الزمالك: “أعرف أنّ الأخ فوزي لقجع، أخ محترم، وهو نائب رئيس الاتحاد الإفريقي، وله دور مؤثر جدًّا على مستوى القارة الأفريقية كلهاـ وأتمنى أن يوطّد هذا اللقاء العلاقات المصرية المغربية، وبين الزمالك والأندية المغربية”.

رئيس الزمالك: القوى الناعمة في الفن والرياضة

وأوضح منصور أنّ “القوى الناعمة سواء في الفن أو في الرياضة هي التي تقرّب بين الشعوب..، فقاطعه المذيع المغربي، وقال له: “لقد تفاجئنا من خطابك الاستفزازي وخاصة عند القول بأنّ فوزي لقجع هو الذي يقوم باختيار حكمي لقاءي الذهاب والإياب، بينما لجنة التحكيم هي التي تقوم بالاختيار..”.

فردّ رئيس الزمالك بصراحة: “أنا شاهدت مباراة النادي الصفاقسي ونهضة بركان، والحكم لم يكن موفّقًا..”، فقاطعه المذيع المغربي: “ما هي الأخطاء التي ارتكبها الحكم؟”، فردّ مرتضى منصور: “من وجهة نظري، ضربة الجزاء لصالح نهضة بركان لم تكن صحيحة”، فقاطعه مرة أخرى ليقول: “لقد أكد خبراء التحكيم أنّ ضربة الجزاء صحيحة وأنّ الأهداف الثلاثة سليمة”.

رجل قانون لا علاقة له بالتحكيم في الكرة

وقال منصور: “أنت تخاطب رجل قانون، لا علاقة له بالتحكيم في الكرة”، قبل أن يحوّل وجهة الحوار، ويقول: “كلّ الضيوف المغاربة، أو حتى المغاربة المقيمين في مصر، يمكن لهم أن يدخلوا الملعب لمشاهدة المباراة باستعمال جوار السفر فقط، وبدون تذاكر، لأنّ مصر هي بلدهم “مكرّر”..”.

وعاد من جديد ليعرب عن تخوّفه: “بصراحة ، عندما شاهدت التلفزيون التونسي، تخوّفت، فبماذا تفسّر جرس الإنذار عند الساعة الخامسة فجرًا؟”.

فقال المذيع المغربي: “الحقيقة أنّ الفريق التونسي هو الذي حجز الفندق، وليس نهضة بركان، كما أنّ مسئولين في الفندق أكدوا أنّ السبب وراء جرس الإنذار هي “الشيشة” التي أدخلها الوفد التونسي معهم إلى غرفهم، وليس لسبب آخر”.

فقال مرتضى منصور، ضاحكًا: “هل يمكن يا أفندم أن تجد لي فندقًا لا يوجد به جرس إنذار؟”.

وختم رئيس الزمالك حواره مع “رادو مارس” المغربي بحبّه واحترامه للشعب المغربي، ولفوزي لقجع رئيس نهضة بركان المغربي.

وكان رئيس الزمالك مرتضى منصور هدّد رئيس نهضة بركان المغربي بأنه سيعمل بمبدأ المعاملة بالمثل، محذّرًا من أيّ تلاعب من طرف فوزي لقجع.

وترشح نادي الزمالك المصري على النجم الساحلي التونسي، وكذلك ترشح نهضة بركان على النادي الصفاقسي التونسي، إلى الدور النهائي لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، لأول مرة في تاريخهما، وستجرى مباراة الذهاب بالملعب البلدي ببركان يوم الأحد 19 مايو الجاري، وسيكون لقاء الإياب بملعب برج العرب بالقاهرة يوم الأحد 26 مايو 2019.