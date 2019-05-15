رابط التصويت على جائزة أفضل لاعب ومُدرب 2019 بالدوري السعودي | شامل قائمة المُرشحين

يكاد الدوري السعودي أن يُسدل أستاره على أخر جولاته النهائية الجولة 30 من الموسم 2019، ويختتم الدوري السعودي أحداثه الساخنة بمباراتين حاسمتين يتحدد وفق نتائجهما بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الحالي، وهما مباراة الشباب ضد الأهلي، ومباراة النصر ضد الباطن .

ومن المعروف لكافة متابعي الدوري السعودي لكرة القدم، أن المنافسة تنحصر بين فريقي النصر والهلال، ولا شك أن بطل الدوري هو أحدهما، ويمكنك التعرف على موقف كل فريق بدقة بالبطولة وفرص فوزه بيها من هنا، ونحن بهذا التقرير ننقل حدث لا يقل أهمية عن تحديد بطل الدوري هذا الموسم، وهو حدث اختيار الأفضل من بين لاعبي ومدربي بطولة الدوري السعودي لموسم 2019 .

رابط التصويت الخاص بجائزة الأفضل ببطولة الدوري السعودي

حيث ترعى رابط الدوري السعودي للمحترفين، محفل اختيار الأفضل هذا الموسم الكروي 2019، من بين لاعبي ومدربي بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويشارك في الاختيار العديد من خبراء الكرة السعودية، ولا شك أن للجمهور السعودي أيضاً نصيب الأسد في مسيرة الاختيار تلك، ويمكن المشاركة في التصويت عبر الرابط من هنا ، ثم تسجيل بياناتك لعملية التصويت، وقبل أن تنتقل للرابط تعرف على قواعد التصويت فيما يلي :

قواعد التصويت بجائزة الأفضل بالدوري السعودي

1 : رشح فقط ثلاث مُرشحين لكل جائزة مطروحة من أصل خمسة مرشحين .

2 : النقاط سوف تقسم حسب ترتيبك للمرشح من خمسة نقاط لصاحب المركز الأول، وثلاث نقاط لصاحب المركز الثاني، ونقطة وحيدة لصاحب المركز الثالث .

3 : لا يحق للاعب أن يرشح نفسه ولا يحق للاعب أن يرشح زميله أو مدربه .

قائمة المُرشحين للأفضل بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019

وعن القائمة الخاصة بالمرشحين للأفضل بالموسم 2018-2019 فلقد أعلنت عنهم رابطة الدوري السعودي للمحترفين بشكل رسمي، وذلك وفق قواعد فنيه ثابتة، والتى سيتم الاختيار من بينهم للحصول على الأفضلية سواء لأفضل لاعب بالدوري السعودي 2019، أو أفضل مًدرب بالدوري السعودي 2019، أو أفضل لاعب واعد بالدوري السعودي 2019 .

قائمة المُرشحين لأفضل لاعب بالدور السعودي 2019

عبد الرزاق حمد الله .

نور الدين مُرابط .

تاوامبا .

جوميز .

دجانيني .

قائمة المُرشحين لأفضل مدرب بالدوري السعودي 2019

روي فيتوريا .

بيستيك هاسي .

شاموسكا .

بيدرو مانويل .

سوموديكا .

قائمة المُرشحين لأفضل لاعب واعد بالدوري السعودي 2019