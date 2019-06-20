سفير زيمبابوي في القاهرة ينقذ مباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر وينهي أزمة اضراب لاعبي المنتخب

أنقذ سفير دولة زيمبابوي في القاهرة مباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019 ” مباراة مصر وزيمبابوي” ، التي تنطلق فعالياتها يوم الجمعة 21/6/2019، بعد أن أنهى أزمة لاعبي منتخب بلاده الذين هددوا بعدم خوض مباراتهم الافتتاحية بمواجهة مصر ما لم يحصلوا على مستحقات الفوز المتأخرة، وذلك عقب اجتماعه مع أعضاء منتخب بلاده مساء الخميس قبل خوض الحصة التدريبية الأخيرة استعدادًا للقاء مصر في المباراة الافتتاحية.

وقد توجه السفير إلى ملعب السكة الحديد عقب اجتماعه مع منتخب بلاده لحضور الحصة التدريبية الأخيرة والاستعداد لمواجهة منتخب مصر.

مباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019

أزمة منتخب الكاميرون

وفي ذات السياق كان منتخب الكاميرون حامل اللقب بنسخته السابقة في الجابون 2017، هدد بعدم المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث لم تغادر البعثة بلادها إلى مصر التي كان مقررًا ذلك في الساعة 6:45 مساء الخميس، وذكر موقع أورانج فوتبول الناطق باللغة الفرنسية: ” أنه لا أحد يعلم متى ستغادر بعثة المنتخب”، وذكر الموقع أن اللاعبين طالبوا مسؤولي الرياضة في الكاميرون بمستحقاتهم والتي تبلغ 40 مليون فرنك إفريقي “500 ألف يورو “، وهددوا بعدم السفر قبل الحصول على مستحقاتهم.

ويذكر أن المباراة الافتتاحية ستقام مساء الجمعة 21 يونيو 2019على ملعب ستاد القاهرة الدولي في الساعة العاشرة مساء، وتضم مصر وزيمبابوي ضمن مباريات المجموعة الاولى والتي تضم إلى جانبهما أوغندا والكونغو الديموقراطية.