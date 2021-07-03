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صفقات مانشستر يونايتد 2021 الجديدة في سوق الانتقالات الصيفية

بواسطة محمود عطا الله
صفقات مانشستر يونايتد 2021 صفقات مانشستر يونايتد 2021

يدخل نادي مانشستر يونايتد موسم 2022/2021 كأقوى المرشحين للفوز بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، لذا اعتمدت إدارة النادي ميزانية كبيرة لدعم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي بصفقات سوبر، ونقدم من خلال هذا التقرير صفقات مانشستر يونايتد 2021 الجديدة خلال هذا الصيف وشهر يوليو شهر الانتقالات في البريميرليج، فعليًا يملك مانشستر يونايتد مجموعة من أفضل لاعبي العالم، لكن النادي سوف يضم المزيد.

صفقات مانشستر يونايتد 2021 الجديدة

حارس المرمى الأرجنتيني سيرجيو روميرو غادر صفوف اليونايتد في هذا الصيف، كما ترك النادي العديد من اللاعبين، بينما أعار بعض الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية، أقوى صفقات مانشستر يونايتد في صيف وأهم صفقات الدوري الإنجليزي 2021 كانت قيام اليونايتد بضم النجم الإنجليزي جادون سانشو قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 100 مليون دولار، ثاني صفقات اليونايتد هي ضم الحارس الإنجليزي الدولي توم هيتون حتى 2023، ليعود الحارس صاحب 35 عامًا إلى صفوف ناديه الأصلي بعد نهاية عقده مع أستون فيلا، يذكر أن هيتون من شباب اليونايتد وقضى في اليونايتد 13 عامًا من قبل.

صفقات مانشستر يونايتد 2021 الجديدة
اللاعب العمر المركز الجنسية
جادون سانشو 21 سنة جناح إنجليزي
توم هيتون 35 سنة حارس إنجليزي
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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