القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي اليوم وكيفية استقبال قناة تايم سبورت مجانا

نتابع معكم كل جديد وحصري في هذه المقالة ول القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي اليوم في أحد أهم المباريات وهي مباراة افتتاح بطولة الأمم الافريقية 2019 المجموعة الأولي ضمن منافسات الدور 32 من البطولة الافريقية المميزة التي يترقبها عشاق الساحرة المستديرة، ويستعد منتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري لاستكمال تحضيراته قبل خوض منافسات كأس أمم إفريقيا بمواجهة زيمبابوي، ويبحث عشاق الساحرة المستديرة عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي اليوم وتردداتها علي كافة الأقمار الصناعية، والتي يتم استقبالها في كافة الدول، وهذا ما سنوافيكم إياه، ومن المقرر أن يكون ميعاد مباراة المنتخب المصري اليوم الجمعة 21 يونيو، وتبدأ المباراة بحضور جماهيري مميز، ويأمل المنتخب المصري في الفوز بالمباراة وصعود قمة المجموعة الأولي والتأهل لمباريات الدور 16، تابعونا للمزيد من التفاصيل علي موقع كلمة دوت اورج.
ساعات قليلة تفصلنا عن بداية المباراة الأهم في الاسبوع الجاري، عندما تدق الساعة الثانية عشر تتوجه كافة حواس المشجعين ناحية العاصمة المصرية، تحديد في استاد القاهرة الدولي في مدينة نصر.
القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي اليوم
يتم بث المباراة مباشرة عبر القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي الافتتاحية، ويتم نقل المباراة علي قناة تايم سبورت الرياضية المصرية المجانية والتي يتم عرض بثها المباشر علي قمر نايل سات الصناعي وأيضا علي البث الأرضي،، كما يتم عرض مباراة مصر وزيمبابوي علي قناة بين سبورت ماكس العربية الثالثة والرابعة، وتقوم القناتان بتقديم استوديو تحليلي للمباراة قبل وبعد انطلاق المباراة.
تابع ايضا
- توقيت مباراة مصر وزيمبابوي اليوم والقنوات المجانية والمشفرة الناقلة لمباراة افتتاح كأس الأمم الافريقية 2019
- القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد زيمبابوي اليوم وأسماء المعلقين وتشكيل منتخب الفراعنة اليوم في المباراة الافتتاحية
- القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد زيمبابوي اليوم في المباراة الافتتاحية بطولة الأمم الافريقية 2019 وأسماء المعلقين والحكام
- موعد مباراة مصر فى أمم أفريقيا 2019 والقنوات الناقلة لمباراة الفراعنة وزيمبابوي اليوم بمشاركة محمد صلاح
ميعاد مباراة المنتخب المصرى اليوم
تبدأ المباراة اليوم الجمعة 21 يونيو وذلك في تمام الساعة
- 20:00 مساء بتوقيت غرينيتش ولندن
- 21:00 مساء بتوقيت دول المغرب العربي
- 22:00 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا
- 23:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق
- 00:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي
|حراسة المرمى
|محمد الشناوي.
|خط الدفاع
|أيمن أشرف، حجازي، محمود علاء، المحمدي
|خط الوسط
|طارق حامد، النني، تريزيجيه، عبدالله السعيد، محمد صلاح
|خط الهجوم
|مروان محسن
ليفربول يشجع محمد صلاح
قام نادي ليفربول الانجليزي “الريدز” بتوجيه دعم ومساندة لنجمه المصرى محمد صلاح قبل مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الافريقية التي تنطلق في تمام العاشرة، وكتب الريدز عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، “كل التوفيق للملك المصرى محمد صلاح فى مباراته الليلة أمام منتخب زيمبابوى فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية”.
تجهيزات مباراة مصر وزيمبابوي اليوم
تابعت وزارة الداخلية الاستعداد لبداية مباريات البطولة الافريقية وأمر مدير أمن القاهرة بالدفع برجال المرور والحماية المدنية وتزويد الأكمنة الثابتة والمتحركة لتأمين بوابات الإستاد وتوفير شرطة النسائية لتفتيش حقائب السيدات قبل الدخول إلى المدرجات الخاصة باستاد القاهرة بمدينة نصر.
تحديث
بدأت الجماهير المصرية بالفعل في التوافد علي استاد القاهرة الدولي لمتابعة أولي مباريات كأس الامم الافريقية بشكل حي، ويملؤهم الفرح والحماس وكلٌ يشجع منتخبه سواء كان المنتخص المصري أم منتخب زيمبابوي الافريقي، وتبدأ الاحتفاليه الخاصة بافتتاح البطولة خلال دقائق من الآن، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد.
خطوات استقبال تردد تايم سبورت
- الحصول على إريال أو جهاز استقبال صغير داخلي أو خارجي إن أمكن.
- – توصيل الإريال بالتليفزيون وإلغاء توصيله بالريسفير.
- – ضبط إعدادات التلفاز لاستقبال البث.
- – البحث عن القنوات الأرضية من زر البحث الأوتوماتيك أو اليدوي.
- – عند ظهور قناة تايم سبورتس قم بالخروج من إعدادات البحث وعمل حفظ للقناة الأرضية “Save And Exit”.
التعليقات