القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي اليوم وكيفية استقبال قناة تايم سبورت مجانا

نتابع معكم كل جديد وحصري في هذه المقالة ول القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي اليوم في أحد أهم المباريات وهي مباراة افتتاح بطولة الأمم الافريقية 2019 المجموعة الأولي ضمن منافسات الدور 32 من البطولة الافريقية المميزة التي يترقبها عشاق الساحرة المستديرة، ويستعد منتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري لاستكمال تحضيراته قبل خوض منافسات كأس أمم إفريقيا بمواجهة زيمبابوي، ويبحث عشاق الساحرة المستديرة عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي اليوم وتردداتها علي كافة الأقمار الصناعية، والتي يتم استقبالها في كافة الدول، وهذا ما سنوافيكم إياه، ومن المقرر أن يكون ميعاد مباراة المنتخب المصري اليوم الجمعة 21 يونيو، وتبدأ المباراة بحضور جماهيري مميز، ويأمل المنتخب المصري في الفوز بالمباراة وصعود قمة المجموعة الأولي والتأهل لمباريات الدور 16، تابعونا للمزيد من التفاصيل علي موقع كلمة دوت اورج.

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية المباراة الأهم في الاسبوع الجاري، عندما تدق الساعة الثانية عشر تتوجه كافة حواس المشجعين ناحية العاصمة المصرية، تحديد في استاد القاهرة الدولي في مدينة نصر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي اليوم

يتم بث المباراة مباشرة عبر القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي الافتتاحية، ويتم نقل المباراة علي قناة تايم سبورت الرياضية المصرية المجانية والتي يتم عرض بثها المباشر علي قمر نايل سات الصناعي وأيضا علي البث الأرضي،، كما يتم عرض مباراة مصر وزيمبابوي علي قناة بين سبورت ماكس العربية الثالثة والرابعة، وتقوم القناتان بتقديم استوديو تحليلي للمباراة قبل وبعد انطلاق المباراة.

تابع ايضا

ميعاد مباراة المنتخب المصرى اليوم

تبدأ المباراة اليوم الجمعة 21 يونيو وذلك في تمام الساعة

20:00 مساء بتوقيت غرينيتش ولندن

21:00 مساء بتوقيت دول المغرب العربي

22:00 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا

23:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق

00:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي