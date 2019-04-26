مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي غدا الأحد، الموعد والقنوات الناقلة لذهاب قبل نهائي كأس الكونفدرالية

يستضيف نادي الزمالك فريق النجم الساحلي التونسي، مساء يوم الأحد 28 أبريل 2019، ومقابلة الذهاب من الدور قبل النهائي “دور الأربعة” من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2019، حيث نقدم لكم الآن كل أخبار المقابلة، وأسماء القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي مباشرة على الهواء، حيث ستكون منقولة على قناة مجانية مفتوحة، إلى جانب القناة المشفرة الناقلة لها، كما سنقدم لكم موعد المباراة بتوقيت السعودية والإمارات والكويت، وبتوقيت إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وإنجلترا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

تقام مقابلة الزمالك والنجم الساحلي التونسي الأحد على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، حيث أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجهات المختصة قد وافقت على حضور 10 ألاف متفرج للمباراة، ومن جانبه أعلن رئيس نادي الزمالك، أن النادي سيقوم بشراء تذاكر المباراة، وتوزيعها على جماهير الفريق الراغبة في حضور اللقاء المرتقب لمؤازرة اللاعبين لتحقيق الفوز في تلك المباراة الهامة والمرتقبة.

تاريخ مواجهات الزمالك والنجم الساحلي في الكونفدرالية الأفريقية

مباراة الزمالك والنجم ستكون الثالثة بين الفريقين في قبل نهائي الكونفدرالية، حيث تقابلا في قبل نهائي الكونفدرالية 1999، وتغلب النجم في الذهاب بسوسة 2-0، وفي العودة يفوز الزمالك 3-1، ليتأهل النجم للنهائي، وفي قبل نهائي الكونفدرالية 2019، يفوز النجم الساحلي بسوسة 5-1، وفي مباراة العودة بمصر، يفوز الزمالك 3-0، ليتأهل النجم للنهائي.



طريق الزمالك والنجم الساحلي حتى قبل نهائي الكونفدرالية 2019

ماتش الزمالك والنجم الساحلي التونسي في قبل نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية القادم سيكون اللقاء رقم “13” لنادي الزمالك، والذي بدأ البطولة من دور 32 الأول، النجم الساحلي لعب “10” مباريات بعدما بدأ البطولة من الدور 32 الثاني، الزمالك حقق الفوز في ثلاثة مباريات وخسر مباراتين وتعادل في 7 مباريات، النجم الساحلي التونسي فاز في 6 مباريات وخسر 3 وتعادل في مباراة.

مشوار الزمالك والنجم الساحلي التونسي في الكونفدرالية الأفريقية 2019 الزمالك 7 – 0 قطن تشاد لم يلعب النجم الدور التمهيدي قطن تشاد 2 – 0 الزمالك الدور التمهيدي اتحاد طنجة 0 – 0 الزمالك النجم الساحلي 3 – 0 إستاد أبيدجان الزمالك 3 – 1 اتحاد طنجة إستاد أبيدجان 1 – 0 النجم الساحلي جورماهيا الكيني 4 – 2 الزمالك النجم الساحلي 0 – 1 الصفاقسي التونسي الزمالك 1 – 1 نصر حسين داي ساليتاس بوركينا 0 – 0 النجم الساحلي الزمالك 1 – 1 بترو أتليتكو النجم الساحلي 2 – 1 إينوجو نيجيريا بترو أتليتكو الأنجولي 0 – 1 الزمالك إينوجو نيجيريا 0 – 2 النجم الساحلي الزمالك 4 – 0 جورماهيا الصفاقسي 2 – 1 النجم الساحلي حسين داي 0 – 0 الزمالك النجم 1 – 0 ساليتاس البوركيني أغادير المغربي 0 – 0 الزمالك النجم الساحلي 3 – 1 الهلال السوداني الزمالك 1 – 0 أغادير الهلال السوداني 1 – 2 النجم الساحلي

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي

كل الجماهير ستتمكن من متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مباشرة على الهواء في قبل نهائي الكونفدرالية عبر قناة bein sports، كماستذيع البث المباشر للمباراة قناة النيل الرياضية الأرضية، ويتم استقبال البث الرقمي الأرضي عبر هوائي التلفاز، أو عبر جهاز استقبال البث الأرضي الرقمي dvb t2، حكم المباراة سيكون الدولي الزامبي جاني سيكا جوي صاحب 39 عام.

موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي في ذهاب قبل نهائي الكونفدرالية الأحد

يغيب عن نادي الزمالك نجم الفريق ومنتخب تونس فرجاني ساسي للإصابة، بينما نجم دفاع الفريق حمدي النقاز جاهز لتلك المقابلة والتي يواجه فيها لأول مرة فريقه السابق، يذكر أن النقاز انضم للزمالك قادما من النجم، موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي، يوم الأحد 28 أبريل 2019 سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 11 مساء بتوقيت دبي الإمارات.

الساعة 8 مساء بتوقيت إيطاليا وفرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا.

الساعة 7 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 2 عصرا بتوقيت شرق كندا وشرق أمريكا.

الساعة 6 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

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