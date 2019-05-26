مباراة السعودية ومالي للشباب.. الموعد والقنوات الناقلة لكأس العالم للشباب تحت 20 سنة مونديال بولندا

نقدم موعد مباراة السعودية ومالي للشباب المقرر لها يوم الثلاثاء 28 مايو 2019 ومباراة الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لدور المجموعات في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة بولندا 2019، ونقدم لكم كل أخبار اللقاء، والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة مباشرة، وموعد المباراة بتوقيت السعودية والإمارات، وبتوقيت أمريكا وكندا، وعدد من دول العالم، مباراة السعودية للشباب القادمة تعني الكثير للأخضر بعدما خسر في الجولة الأولى أمام فرنسا 0-2، تلك المباراة التي لعب فيها بعشرة لاعبين بداية من الدقيقة 12 بعد طرد احد نجومه، ويتوجب على الأخضر تحقيق الفوز على منتخب مالي، ليبدأ سكة الانتصارات في مونديال الشباب.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ومالي للشباب

بخصوص قنوات تذيع مباراة السعودية ومالي مباشرة على الهواء فسوف تذيع المباراة قناة bein sports المفتوحة، وتردد تلك القناة على قمر النايل سات هو 12765 عمودي، وتقدم القناة تغطية شاملة للمباراة مع الاستوديو التحليلي، (تردد القنوات الناقلة لكأس العالم للشباب 2019)، يتصدر منتخب فرنسا جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، منتخب مالي ثانيا برصيد نقطة، بعد التعادل في الجولة الأولى مع بنما بنتيجة 1-1، بنما ثالثة برصيد نقطة واحدة، منتخب السعودية في المركز الرابع بلا رصيد.

موعد مباراة السعودية ومالي للشباب في كأس العالم تحت 20 سنة القادمة

تقام المباراة على ملعب غوسير بمدينة غدينيا، وتقع مدينة غدينيا أقصى شمال بولندا، ملعب غوسير استضاف مباراة السعودية الأولى في كأس العالم للشباب 2019، هذا ويذكر أن منتخب مالي للشباب تأهل لكأس العالم بوصفه بطل قارة أفريقيا، ومنتخب السعودية هو بطل قارة آسيا، لذا نحن على موعد مع لقاء صعب، موعد مباراة السعودية ومالي للشباب سيكون في الأوقات التالية يوم الثلاثاء:

الساعة 9.30 مساء بتوقيت السعودية والكويت.

الساعة 10.30 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 7.30 مساء بتوقيت فرنسا وألمانيا