مباراة العراق وتونس غدا.. الموعد والقنوات الناقلة للمقابلة الودية

ننشر موعد مباراة العراق وتونس الودية المقرر لها مساء يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2019 والتي ستقام على ملعب رادس بالعاصمة تونس، حيث نقدم لكم كل أخبار تلك المقابلة وأسماء القنوات الناقلة لها مباشرة، كما نجيب عن أسئلة واستفسارات الجماهير وهل ستكون لعبة اليوم منقولة على قنوات مفتوحة أم لا، ويستعد منتخب العراق من خلال تلك المباراة الودية للمنافسات الرسمية القادمة وأهمها تصفيات كأس العالم 2022، كما نقدم لكم موعد المباراة بتوقيت العراق والسعودية والإمارات وعمان، وبتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك والنمسا وسويسرا وإنجلترا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وتونس الودية

بخصوص قنوات تذيع لعبة العراق وتونس مباشرة على الهواء فسوف تكون منقولة على قناة bein sports HD3 مع المعلق الرياضي حفيظ دراجي، هذا وقد وصلت طائرة بعثة منتخب العراق لتونس العاصمة وسط غيابات كثيرة لنجوم الأخضر، وتحدث المدير الفني السلوفيني لمنتخب العراق “كاتانيتش” عن تلك الغيابات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، حيث أكد أنه غير متفائل بالمباراة في ظل الغيابات الكثيرة، مؤكدا أن الغيابات لأسباب متعددة من الإصابة، وعدم الجاهزية، أو بسبب عدم الحصول على التأشيرات اللازمة، مضيفا “تشكيلة العراق ستضم عدد من اللاعبين الشباب”، مؤكدا أن المباراة ستكون صعبة وأمام خصم قوي ومنظم يضم مجموعة مميزة من اللاعبين.

موعد مباراة العراق وتونس الودية

حكم لعبة الجمعة المرتقبة سيكون الدولي المصري محمد معروف عيد، منتخب تونس يستعد من خلال المقابلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 والتي ستقام خلال الأيام القليلة القادمة بمصر، ويشارك المنتخب التونسي في تلك البطولة بالمجموعة الخامسة والتي تضم منتخبات مالي وأنجولا وموريتانيا، موعد مباراة العراق وتونس الودية الجمعة سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت العراق والسعودية والبحرين والكويت.

الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 7 مساء بتوقيت تونس.

الساعة 7 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك وسويسرا والنرويج.

الساعة 6 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 1 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 5 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.