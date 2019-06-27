مباراة الهلال وهلال الأبيض.. الموعد والقنوات الناقلة للدوري السوداني “النخبة”

ننشر موعد مباراة الهلال وهلال الأبيض اليوم الخميس 27 يونيو 2019 ومباراة الجولة الرابعة من دوري النخبة السوداني 2019، حيث نقدم لكم متابعة لمقابلة وكورة اليوم، كما نقدم لكم أسماء القنوات الناقلة لمباراة الهلال مباشرة على الهواء، كما سنقدم لكم تشكيلة الفريقين وأهم أحداث اللقاء حتى معرفة النتيجة النهائية ومن فاز، هذا وتقام المباراة على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، المدير الفني التونسي للهلال نبيل الكوكي عاد للخرطوم أول أمس، وسوف يقود الأزرق اليوم من الملعب أمام التبليدي القوي.

وعن جدول ترتيب دوري النخبة السوداني الآن 2019 قبل كورة الهلال وهلال التبليدي اليوم، نادي الهلال العاصمي يتصدر جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، هلال الأبيض يمتلك ستة نقاط، يذكر أن التبليدي قد خسر من المريخ العاصمي بثلاثية دون رد، ويبحث اليوم عن العودة لسكة الانتصارات، لكنه يواجه اليوم الهلال العاصمي والذي يبحث عن الانفراد بصدارة جدول الترتيب بنهاية تلك الجولة.

مباراة الهلال وهلال الأبيض الموعد والقنوات الناقلة

بخصوص قنوات تذيع مباراة اليوم مباشرة على الهواء فسوف تذيع المباراة قناة الملاعب الرياضية، كما يقدم الحساب الرسمي لقناة الملاعب على موقع اليوتيوب البث المباشر للمباراة على شبكة الإنترنت، وايضا على الصفحة الرسمية للقناة على موقع الفيس بوك، موعد مباراة الهلال وهلال الأبيض الان اليوم الخميس سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 7 مساء بتوقيت السودان.

الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات.