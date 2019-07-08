مباراة تونس وغانا اليوم.. طالع جدول مباريات الدور 16 في كأس الأمم الأفريقية

يترقب العديد من محبي كرة القدم الأفريقية والعربية، في مختلف أنحاء العالم جدول مباريات الدور 16، حتى يستطيعوا التعرف على المنتخبات التي سوف تنتقل للمرحلة الثانية من الأدوار الإقصائية، والمنتخبات التي ستصمد لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية والحصول على اللقب لعام 2019، وبعدما ودع المنتخب الوطني المصري البطولة، يبدأ مشجعو كرة القدم البحث عن جدول مباريات الدور 16 مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات الدور 16

أتت أولى مباريات جدول مباريات الدور 16 لكأس الأمم الافريقية 2019، بمباراة المغرب وبنين والتي فاز فيها منتخب بنين الساحق بضربات الجزاء على المنتخب المغربي، في مباراة خارج التوقعات التي انطلقت على ملعب السلام في تمام الساعة السادسة مساًء يوم الجمعة الماضي، وانتهت نتيجة مباراة أوغندا والسنغال التي انطلقت في الساعة التاسعة بفوز السنغال على أوغندا.

وضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جدول مباريات الدور 16، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وكافة مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، ويتضمن جدول مباريات الدور16 مجموع مباريات على النحو التالي:

مباراة الجزائر وغينيا يوم الأحد الساعة التاسعة مساًء ستاد الدفاع الجوي مباراة مدغشقر الكونغو الديمقراطية يوم الأحد في السادسة مساًء ستاد الإسكندرية مالي وكوت ديفوار يوم الاثنين الموافق 8 يوليو في تمام الساعة السادسة مساًء ستاد السويس مباراة غانا والمنتخب التونسي يوم الإثنين ،في تمام الساعة التاسعة مساًء ستاد الإسماعيلية

مباريات كأس الأمم الأفريقية بالدور 16

مع فوز منتخب جنوب أفريقيا على حساب المنتخب المصري ازداد البحث عن جدول مباريات البطولة الأفريقية عبر شبكة الانترنت، حيث تأهل 16 منتخبًا بنهاية منافسات مرحلة المجموعات بالجولة الأخيرة، وذلك في بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019 التي انطلقت يوم 21 يونيو المنصرم، ومن المقرر أن تستمر حتى 19 يوليو الجاري.

يستكمل جدول مباريات دور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهات بين كلًا من غانا وتونس، مدغشقر ضد الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى أوغندا ضد السنغال، ومع خروج المنتخب المصري يبدأ مشجعو المنتخب اختيار منتخب عربي ليستكمل معه جدول مباريات بكأس الأمم الأفريقية لعام 2019.