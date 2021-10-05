مباراة عمان وأستراليا.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة

تنتظر المنتخب الأول العماني مواجهة قوية عندما يللتقي مع المنتخب الأسترالي مساء يوم الخميس السابع من أكتوبر 2021 في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2022، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة عمان وأستراليا مباشرة، كما نقدم موعد مباراة عمان بتوقيت عدد من المدن العربية، تُقام المباراة على استاد خليفة الدولي بالدوحة، وهي مباراة أستراليا والتي تلعب مبارياتها في تصفيات المونديال في دولة قطر.

القنوات الناقلة لمباراة عمان وأستراليا

منتخب عمان يحل في المركز الرابع من جدول ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم، برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب اليابان صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد، منتخب أستراليا يتقاسم صدارة تلك المجموعة مع منتخب السعودية وكل منهما لديه ست نقاط، فيتنام والصين في المركزين الخامس والسادس بلا رصيد، القنوات الناقلة لمباراة عمان وأستراليا مباشرة هي قناة عمان الأرضية وقناة SSC السعودية، وقناة الرابعة العراقية، وقناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب تقدم بث المباراة في بعض الدول.

موعد مباراة عمان وأستراليا

مباراة عمان في الدوحة ضد منتخب أستراليا سوف تكون المباراة العاشرة تاريخيا بينهما، حقق منتخب أستراليا الفوز في خمس مباريات، في حين حقق منتخب عمان الفوز في مباراة واحدة، بينما حسم التعادل نتيجة ثلاث مباريات، موعد مباراة عمان وأستراليا يوم الخميس في الأوقات التالية:

الساعة 9.30 مساء بتوقيت السعودية وقطر والكويت.

الساعة 10.30 مساء بتوقيت سلطنة عمان ودبي.