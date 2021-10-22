مباراة عمان والهند الأولمبي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لتصفيات آسيا تحت 23 سنة

يلتقي منتخب عمان الأولمبي مع نظيره منتخب عمان مساء يوم الأحد 24 أكتوبر 2021 في افتتاحية مباريات المجموعة الخامسة من تصفيات آسيا تحت 23 سنة المؤهلة إلى أوزبكستان 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة عمان والهند الأولمبي تحت 23 مباشرة، كما نقدم موعد مباراة عمان الأولمبي اليوم الأحد بتوقيت عمان والإمارات وعدد من الدول العربية، تم المجموعة الخامسة أيضًا إلى جانب عمان والهند كلا من الإمارات وقيرغيزستان.

القنوات الناقلة لمباراة عمان والهند الأولمبي

خاض المنتخب العماني العديد من التجارب الودية والرسمية استعدادا لتصفيات آسيا تحت 23 سنة 2021، وكان أخرها المشاركة في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة عمان والهند الأولمبي فسوف تتمكن الجماهير من مشاهدة البث المباشر عبر قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب، كما سنتابع معكم هل ستكون منقولة على قناة عمان الرياضية أم لا؟، هذا ويذكر أن منتخب عمان قدم أداء جيد في بطولة غرب آسيا الأخيرة، لكنه خرج في الجولة الأخيرة من مجموعته، التي تأهل عنها منتخب الأردن الذي فاز باللقب على حساب المنتخب السعودي.

موعد مباراة عمان والهند الأولمبي في تصفيات آسيا تحت 23

تستضيف مباريات المجموعة دولة الإمارات، تُقام المباراة المرتقبة على ملعب الفجيرة، يذكر أن تصفيات آسيا تحت 23 تضم 11 مجموعة، يتأهل للنهائيات أبطال المجموعات، وأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، موعد مباراة عمان والهند الأولمبي يوم الأحد في الأوقات التالية:

الساعة 8.30 مساء بتوقيت عمان والإمارات.

الساعة 7.30 مساء بتوقيت السعودية وقطر والكويت.